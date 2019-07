Gontarevs stāstīja, ka pēdējā pusotra gada laikā RNP "uzņēmis lielu tempu" namu atjaunošanas jomā un šobrīd notiek atjaunošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanas darbi 145 ēkām, lai tās varētu atjaunot ar "Altum" programmas atbalstu. Projekti parasti paredz pilnu ēkas atjaunošanu - ūdens un kanalizācijas sistēmu nomaiņu, jumtu remontu un citus darbus.

Pēc Gontarevs vārdiem, lai panāktu lielāku cilvēku interesi par namu atjaunošanu, RNP tika izveidota speciāla nodaļa, kurā darbinieki nodarbojas tikai ar šiem jautājumiem. "Personāls iet uz sapulcēm, uzkrāj informāciju un dalās pieredzē, brauc ar māju vecākajiem pieredzes apmaiņas braucienos, rīko konferences un veic tamlīdzīgas aktivitātes," stāstīja uzņēmuma pārstāvis, piebilstot, ka iedzīvotājus pozitīvi ietekmē kaimiņu veiksmīgie piemēri.

Gontarevs atzīmēja, ka jaunu projektu īstenošanas uzsākšana ar "Altum" programmas atbalstu jau šā gada beigās, visticamāk, nebūs iespējama, savukārt, vai būs jauna atbalsta programma mājokļu atjaunošanai un kādi būs finansējuma piešķiršanas nosacījumi, pagaidām nav zināms.

RNP piedāvā pieredzi pārņemt no Igaunijas, proti, igauņi esot aprēķinājuši, ka, veicot māju atjaunošanas darbus, rodas 32% tiešais ieguvums valsts budžetā no pievienotās vērtības nodokļa un darbaspēka nodokļiem. "Viņi iezīmē šo naudu un veido fondu, kurā novirza aptuveni 30% no iegūtās naudas," izteicās Gontarevs.

Pēc viņa teiktā, šī ideja jau ir prezentēta Ekonomikas ministrijai, taču konkrēta rīcība pagaidām neesot sekojusi. "Tas ir gribas jautājums. Ja valdība nenāks pretī - citu variantu nav, jo mājas jaunākas nepaliek. Jaunos projektus tik ātri neuzbūvēsim un tauta nav tik maksātspējīga, lai visi pārceltos no vecajiem namiem uz jaunajiem," uzskata Gontarevs.

Runājot par veco māju tehnisko stāvokli, RNP pēdējo mēnešu laikā apsekojuši atsevišķus māju tipus un secinājuši, ka "māja nostāvēs vēl 100 gadus", ja to attiecīgi kops un atjaunos.

Pēc RNP vadītāja paustā, ēkām ir vairāki tehniskie mezgli, un Ministru kabinetam būtu jānosaka, kuri mezgli un kādā veidā atjaunojami, kā arī jāparedz tam līdzfinansējums. Tas attiektos uz visām pašvaldībām.

"Cilvēki ir ieskrējušies, bet veidojas situācija, ka nākamgad cilvēki nāks ar sagatavotu tehnisko dokumentāciju, bet valstij nebūs naudas, ko piešķirt. Valsts varētu piedāvāt arī aizdevumus ar garāku atmaksas termiņu. Katrā ziņā situācija steidzami jārisina," pauda Gontarevs.