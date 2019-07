Ierobežos satiksmi Latvijas armijas simtgades svinību laikā; tiks slēgta 11. novembra krastmala

Savukārt no 5. jūlija plkst. 20.00 līdz 7. jūlija plkst. 06.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (arī alus velosipēda, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme):

· 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;

· 11. novembra krastmalai pieguļošajā ielā no Poļu gātes līdz Jaunielai;

· Poļu gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Pils ielai;

· Bīskapa gātē, posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai.

No 5. jūlija plkst. 20.00 līdz 7.jūlija plkst. 06.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Kā arī 6. jūlijā no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu un no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 kuģošanas līdzekļiem, kuriem piestātnes atrodas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, jāatrodas nekustīgi piestātnēs.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.