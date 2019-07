Tikšanās ar ceļotāju Pēteri Strubergu

Pēteris Strubergs ir nenogurdināms pasaules apceļotājs un regulāri publicē ceļojumu aprakstus, rakstījis arī dzejoļus un humoreskas. Viņš bieži viesojas bibliotēkās un skolās, lai tiktos ar lasītājiem, kuri ir atzinīgi novērtējuši grāmatās apkopotās ceļojumu piezīmes. Ja pasaules karti noklātu ar atzīmītēm vietās, kur pabijis ceļotājs, brīvu vietu nemaz nebūtu tik daudz: apceļotas vairāk nekā 80 valstis un pabūts pilnīgi visos kontinentos. Viņš pats par savu vaļasprieku saka tā: „Ceļošana man sagādā prieku un papildina zināšanas par svešu zemju cilvēkiem, dabu, vēsturi un kultūru. Spilgtie ceļojuma laikā gūtie iespaidi pastāvīgi nodarbina manu prātu līdz brīdim, kad tie ir aprakstīti kārtējā grāmatā, dodot iespēju arī citiem cilvēkiem iepazīt tālas un eksotiskas zemes.” Viņa jaunākie ceļojumi bijuši uz Papua Jaungvineju un Keniju.

Pasākumā piedalīsies arī Ingvars Leitis, kurš ir grāmatas "Latviešus Sibīrijā meklējot" autors. Ingvars Leitis piedalījies arī pirmās latviešu rokgrupas “Katedrāle” darbībā.

Katru trešdienu plkst. 18.00 RCB Pludmales lasītavā, brīvā dabā notiek dažādi kultūras pasākumi. Tās ir tikšanās ar autoriem un izdevējiem, grāmatu atvēršanas svētki, prozas un dzejas lasījumi, muzikāli un teatrāli priekšnesumi, kā arī citas aktivitātes.

