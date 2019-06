Biežāk ik dienas smēķē vīrieši. To dara 38,3% vīriešu un 12% sieviešu. Saskaņā ar SPKC datiem sevi par nesmēķētājiem sauc 56,2% iedzīvotāju.

Palaikam smēķē 3,4% iedzīvotāju, bet pēdējā gadā šo nodarbi atmetuši 1,6% iedzīvotāju. Savukārt vairāk nekā pirms gada un agrāk smēķēšanu atmetuši 14,2% iedzīvotāju.

No smēķētājiem liela daļa jeb 33,8% katru dienu smēķē 26 un vairāk gadus, tikmēr 21 līdz 25 gadus smēķē - 10,4%, 16 līdz 20 gadus - 16,1%, 11 līdz 15 gadus - 11,8%, sešus līdz desmit gadus - 17,9%, bet no gada līdz vienam smēķē apmēram 10% iedzīvotāju.

Lielākā daļa jeb 43,5% no smēķētājiem vēlētos šo nodarbi atmest, kamēr 20,3% to nevēlas. Vienlaikus 36,2% smēķētāju nav pārliecināti, vai vēlētos atbrīvoties no kaitīgā ieraduma.

Pētījumā iedzīvotājiem tika jautāts, vai viņu ģimenē kāds smēķē mājās citu cilvēku klātbūtnē, uz ko lielākā daļa jeb 73,7% atbildēja, ka neviens nesmēķē. Tikmēr 26,3% iedzīvotāju kāds ģimenē smēķē mājās citu klātbūtnē.

SPKC pētījuma tapšanas laikā notika apmēram 3500 intervijas ar iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Pētījumā analizēta Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu izplatība, tostarp smēķēšana, alkohola lietošana, uzturs, fiziskās aktivitātes, mutes higiēna, vakcinēšanās, satiksmes drošība, kā arī iedzīvotāju vēlme mainīt uzvedību, iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos. Tas ietver arī datus par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības pašnovērtējumu un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu.