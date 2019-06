Sestdien uz autoceļiem cietuši 20 cilvēki; Jelgavā cietušais ugunsgrēkā

Sestdien valstī kopumā reģistrēti 57 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 13 bijuši ar cietušajiem, bet neviena avārija nav beigusies letāli.

Diennakts laikā Rīgas reģionā notikuši 26 ceļu satiksmes negadījumi, Vidzemē 11, Latgalē astoņi, Kurzemē septiņi, bet Zemgalē pieci, liecina VP apkopotie dati.

Tāpat aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem aizturēti 12 autovadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, un viens, kurš transportlīdzekli vadīja, būdams lietojis narkotiskās vielas.. Rīgas reģionā diennakts laikā pieķerti septiņi dzērājšoferi un viens narkotikas lietojušais autovadītājs. Kurzemē un Vidzemē policisti apstādinājuši pa diviem alkohola reibumā esošiem šoferim, bet Zemgalē - vienu.

Sestdien uz Latvijas ceļiem likumsargi noformējuši 270 administratīvā pārkāpuma protokolus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Visvairāk šādu protokolu - 72 - noformēti Rīgas reģionā. Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā par dažādiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem policisti noformējuši 506 protokolus, liecina VP apkopotā informācija.

Vēl aizvadītajā diennaktī valstī reģistrētas trīs zādzības no mājokļiem, kā arī divas automašīnu un sešas velosipēdu zādzības.

Rīgas reģionā, Vidzemē un Zemgalē katrā reģistrēta viena zādzība no mājokļa. Pa vienai automašīnai nozagtas Rīgas reģionā un Zemgalē. Savukārt pa divām velosipēdu zādzībām reģistrēts Rīgas reģionā un Zemgalē, bet pa vienai - Kurzemē un Latgalē, liecina VP apkopotā statistika.

Vēl aizvadītajā diennaktī divas laupīšanas - Latgalē un Rīgas reģionā.

Tikmēr aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 15 ugunsgrēki un vienā no tiem cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ugunsgrēks ar cietušo izcēlies Jelgavā, aizmirstot gatavoties noliktu ēdienu. Kā informēja VUGD preses pārstāve Inta Palkavniece, plkst.19.49 Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz kādu dzīvojamo māju, no kuras bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem ir piededzis bez uzraudzības gatavoties atstāts ēdiens. VUGD darbinieki no piedūmotā dzīvokļa izglāba un nodeva mediķiem vienu cilvēku, kurš bija cietis. Plkst.20.18 ugunsgrēks tika pilnībā likvidēts.

VUGD atgādina par nepieciešamību ievērot piesardzību, gatavojot vai sildot ēdienu, neatstāt maltīti uz ieslēgtas plīts vai cepeškrāsnī bez uzraudzības, kā arī uzstādīt mājoklī dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu laikus pavēstīs par izveidojušos sadūmojumu.

Sestdien seši ugunsgrēki reģistrēti novados, pieci Rīgā, bet četri citās pilsētās.

24 stundu laikā VUGD darbinieki veikuši arī 19 glābšanas darbus - piecus novados, deviņus Rīgā, bet vēl piecus citās pilsētās.

Aizvadītajā diennaktī VUGD darbinieki nav piedalījušies neviena meža ugunsgrēka dzēšanā, tomēr Valsts meža dienests reģistrējis vienu meža ugunsgrēku 0,1 hektāra platībā.

Kopš gada sākuma Latvijā dzēsts 6241 ugunsgrēks, tostarp 2769 reizes degusi kūla. Ugunsnelaimēs cietuši 159 cilvēki, bet 47 gājuši bojā.