Vīrieti lūdz saukt pie atbildības par pornogrāfijas sūtīšanu 13 gadus vecai meitenei

Maija beigās kāda sieviete konstatējusi, ka pilngadīga persona, izmantojot mobilā telefona aplikāciju "WhatsApp", viņas 13 gadus jauno meitu pamudinājusi iesaistīties seksuālās darbībās un pavedusi netiklībā, nosūtot pornogrāfiska rakstura videomateriālu un fotogrāfijas. VP par notikušo sākts kriminālprocess un uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika aizturēts 1988.gadā dzimis vīrietis, Ventspils novada iedzīvotājs.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis ar meiteni iepazinies internetvietnē un savu vecumu viņš nav slēpis, taču, apzinoties to, ka meitene ir mazgadīga, caur "WhatsApp" no sava mobilā telefona uz meitenes mobilo tālruni sūtījis viņai pornogrāfiska rakstura videofailus un bildes, kurās redzams viņš pats. Vīrietis to darījis, lai apmierinātu savu dzimumtieksmi un vienlaikus izraisītu dzimuminstinktu mazgadīgajā meitenē.

Tāpat noskaidrots, ka vīrietis laika posmā no 6. līdz 16.maijam, izmantojot mobilā telefona aplikāciju, no sava mobilā telefona uz mazgadīgās mobilo tālruni nosūtīja vairākas ziņas ar uzaicinājumu iesaistīties seksuālās darbībās un tikties ar mērķi izdarīt seksuālās darbības, tai skaitā stāties dzimumattiecībās. Meitene uz vīrieša uzaicinājumiem neatbildēja apstiprinoši, tāpēc satikšanās nenotika.

Vīrietis savu vainu notikušajā atzīst, un pašlaik viņam ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Vīrietim ir inkriminēta apsūdzība par mazgadīgas personas pavešanu netiklībā, par ko saskaņā ar Krimināllikumu kā sods paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz septiņiem gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.

Tāpat vīrietim ir inkriminēta apsūdzība par mazgadīgas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas personas pamudināšana tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties dzimumattiecībās. Par šādu noziegumu bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.