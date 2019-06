Liepājā 20.jūlijā notiks "Prāta Vētras" noslēdzošais "Skārda bungu tūres" koncerts, un tā apmeklētāju ērtībām tiks norīkots īpašs vilciena reiss gan no Rīgas uz Liepāju, gan atpakaļ.

Vilcienu kustības saraksts ir papildināts ar reisiem, kas sestdien, 20 jūlijā, koncerta apmeklētājus aizvedīs no Rīgas uz Liepāju, bet svētdienas naktī, 21.jūlijā, no Liepājas nogādās Rīgā. Vilcienu atiešanas laiki ir organizēti tā, lai pasažieri bez raizēm paspētu uz koncerta sākumu, savukārt pēc tā noslēguma ērti un droši nokļūtu mājās. Koncerta norises vieta, stadions "Daugava", atrodas aptuveni trīs kilometru attālumā no Liepājas dzelzceļa stacijas.

Vilciens no Rīgas stacijas 20.jūlijā aties plkst.13.50 un Liepājā ienāks plkst.17.07, savukārt no Liepājas stacijas 21.jūlijā vilciens aties plkst.1.10 un Rīgā ienāks plkst.4.22.

Tā kā sēdvietu rezervēšana nav iespējama, katram pasažierim netiks garantēta sēdvieta.