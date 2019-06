"Telefonā dzirdami tādi kā vaidi" - atklājas vēl viena šķautne par jau nedēļu pazudušo Zinti

Lieta par Zinta meklēšanu no Valsts policijas Teikas iecirkņa ir aizceļojusi uz citu nodaļu, bet kuru tieši, pazudušā Zinta māte Mārīte nemācēja teikt. Policijā portālam Jauns.lv paskaidroja, ka Zintis Mazdrēvics ir izbraucis no valsts, taču sīkāk lietu nekomentēja, - izmeklētāji strādā. Jāpiebilst, ka bez vēsts pazudušais Zintis ir pilngadīgs.

Lidmašīnas biļete, mistiska sieviete un mātes satraukums

"Jaunietis ir izsludināts meklēšanā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš ir devies uz Lielbritāniju," portālam Jauns.lv paskaidroja policijā. Kamēr policijas darbs turpinās, pazudušā Zinta mātei jau nedēļu ir nepārejošs stress par to, kas varētu būt noticis. Izmeklētāji esot minējuši kādu sievieti, kas bijusi kopā ar Zinti, taču nekādas sīkākas detaļas par viņu nav atklāts personu konfidencialitātes dēļ. Pa to laiku noticis skolas izlaidums jaunākajam no Mazdrēvicu ģimenes dēliem, un mamma Mārīte nespēj noticēt, ka Zintis ignorējis sava mīļā brāļa izlaidumu. Ģimenē kopumā ir četri bērni, pazudušais Zintis dzima kā otrais.

Par to, ka Zintis pametis Latviju, vēsta viņa nopirktā avioreisa biļete no Rīgas uz Londonu pirmdien, 10.jūnijā, ar izlidošanas laiku pl. 17:40. Policijā mātei jau nedēļu sacīts, ka Zintis visticamāk, ir izlidojis. Vienlaikus nekādas lidostu kameru novērošanas informācijas Mārītes rīcībā nav, tāpēc sieviete apšauba, ka dēls tik tiešām pametis valsti, par to nepasakot ne viņai, ne draugiem, ne citiem tuviniekiem. "Uzskatu, ka tas nav daudz prasīts: lai policija pasaka, ka tas ir viņš, kurš iekāpa lidmašīnā, un kas tā par sievieti," spriež pazudušā puiša mamma.

Internetā manīts ir

Ja pagājušajā nedēļā Zinta māte izmisīgi meklēja dēlu pilnībā bez nojausmas par to, kas noticis, tad šobrīd Mārīti sašutušu dara fakts, ka pazudušais dēls nekomunicē. Ir nojaušams, ka jaunietis ir dzīvs un nav miris, taču ar tuviniekiem nekomunicē, kas mātei šķiet pilnīgi neraksturīgi viņam. Arī nepieņemami. "Man liekas, viņš nezina, ka ir apzagts, jo zinot viņš nepieļautu, ka tuvinieki nervozē," par situāciju ar Zinta telefonu teic māte. Telefons īsi pēc viņa pazušanas bija ilgstoši izslēgts, pēdējos signālus reģistrējot Londonā - to norādīja operators "Bite". Zinti izdevies sazvanīt trešdienas vakarā, taču nekāda saruna sanākusi nav. Mārīte stāsta: "Aizdomīgi, ka telefonu pacēla, bet galā - tā kā cilvēks vaid, tā kā vējš pūš...." Vēlāk Zinta tālrunis vairs nav bijis sazvanāms. Vienlaikus māte atklāj, ka dēls ir manīts "Facebook" vēstuļu platformā "Messenger" trešdienas vēlā vakarā. Mārīte gan pieļauj, ka dēla tālrunis ir nozagts un šobrīd tiek izmantots.

Māte ļoti uztraucas par tevi, Zinti!

Tā kā viss nedēļas garumā notiekošais liecina, ka ar reklāmas aģentūras darbinieku Zinti nekas neatgriezeniski ļauns nav noticis, portāls Jauns.lv lūdz puisi sazināties ar savu ģimeni, īpaši savu mammu. "Bērns mammai vienmēr ir bērns," portālam Jauns.lv pauda Mārīte, piebilstot, ka "uzskatu, ka [bērniem] mammai vienmēr ir jāizstāsta, kas un kā". Uz Jauns.lv iebildi, ka Zintis ir pilngadīgs un ka viņam nav pienākums atskaitīties, kur, ar ko un kad viņš ceļo, pazudušā jaunieša māte norādīja, ka pat ienaidniekam nenovēlētu pašas piedzīvoto. "Mani bērni dara to, ko vēlas, un vecākus respektē, jo ciena mūs, un nav tādi divkoši kā jūs".

Par ko ir stāsts

Kā vēstījām iepriekš, Zintis Mazdrēvics šobrīd ir policijas, draugu un kolēģu meklēšanā. Puiša telefons ir izslēgts, taču viņa māte no mobilā operatora "Bite" uzzinājusi, ka pēdējoreiz signāls fiksēts Londonā. Tāpat viņa noskaidrojusi, ka uz Zinta vārda bija nopirkts lidmašīnas lidojums no Rīgas uz Londonu ar lidojuma laiku pl. 17:40, taču lidojumu viņš neesot realizējis. Mārīte sev zināmo informāciju nodevusi Valsts policijai, kura pieļaujot, ka Zinta telefons varētu būt nozagts. Vienlaikus policijā mātei sacīts, ka Zintis ir no valsts izlidojis. Par to, ka Zintis grasījies doties uz Londonu, nav zinājuši pat viņa tuvākie draugi. "Viņš vienmēr pasaka, ja kaut kur grasās ceļot. Viņš paziņo to brālim un man, un arī darbā paņem brīvdienas," skaidro Mārīte, kura jau trešo dienu ir neziņā, kur dēls varētu būt meklējams. Mazdrēvicu ģimene nāk no Saldus, taču Zintis dzīvojis Rīgā un strādājis digitālā dizaina aģentūrā "Cube", kurp arī devies pirmdienas rītā no Juglas. Darbā viņš neieradās. "Cube" direktors Ansis Šķibusts portālam Jauns.lv paskaidroja, ka Zintis netika devis nekādus mājienus par iespējamu neierašanos darbā - ne viņam, ne kolēģiem. Visu vēl dīvaināku vērš Juglas "Maximas" pārdevējas teiktais, ka jaunieti viņa ir redzējusi iepērkoties veikalā trešdienas vakarā.