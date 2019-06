"Prāta vētra" ar vienīgo šīs vasaras koncertu Latvijā pamodinājusi viesnīcniekos cerību uz lielo peļņu.

Ja nav izdevies laikus rezervēt numuru kādā no Liepājas viesnīcām vai viesu mājām, tagad tas izmaksā dārgi. Kā liecina Booking.com pieejamā informācija, diviem pieaugušajiem pārnakšņošana hotelī vai apartamentos izmaksās vismaz 200 eiro.

Kāda viesnīca, kurā citās vasaras brīvdienās diennakts diviem vienā numurā izmaksā 50 eiro, "Prāta vētras" koncerta dienā to piedāvā par... vairāk nekā 500 eiro. Pelnīt nolēmuši pat no Liepājas desmit kilometru attālās Grobiņas namīpašnieki –itin glīti apartamenti, kuros ikdienā var dzīvot par 50 eiro, 20. jūlijā pieejami par 230 eiro. Netālu no Liepājas, Bernātos, vienas guļamistabas brīvdienu māja četriem cilvēkiem šajā dienā pieejama par teju 530 eiro. Vēl nedēļu iepriekš sauli un jūras tuvumu tajā pašā vietā var baudīt par 120 eiro.