Jau otro reizi ģimene zaudē mājas - palīdzību lūdz pāris Jaunpiebalgā, kura dzīvojamo treileri sadragājis vētras nolauzts koks

Kā vēsta Signes ieraksts, pirmajā reizē ģimenes mājas līdz pamatiem nopostījusi uguns. Pēc notikušā ģimene mitinājusies treilerī, kuram 11.jūnija vētrā uzkritis milzīgs koks.

Treilerī dzīvojošais vīrietis 2 stundas, par spīti lauztai kājai, paša spēkiem centies izkļūt laukā, lai pasauktu palīdzību un atbrīvotu iesprostoto sievu.

"Vēlamies lūgt līdzcilvēku palīdzību," iesāk Signe. "Manas draudzenes ģimenei ir notikusi nelaime. Izstāstīsim visu stāstu, lai ir saprotams, kādēļ ir radušās šādas nepieciešamības. Stāsts ir ļoti bēdīgs, jo cilvēki ir zaudējuši visu DIVREIZ!

Pirms vairākiem gadiem ģimenes celto un loloto māju nopostīja uguns, māja nodega līdz ar pamatiem, bērnības fotogrāfijām, un visu, kas ģimenei bija! Pateicoties pašvaldībai, draugiem, paziņām un nepazīstamiem cilvēkiem, ģimenei tika saziedots viss nepieciešamais, kā arī treileris, kurā apmesties vasarā (kur vēljoprojām atrodas nodegušās mājas pamati, jo diemžēl finansiālu iemeslu dēļ nebija iespēja to uzbūvēt no jauna), lai pieskatītu visu mūžu loloto dārzu, iegādātās vistas, zosis, trušus, lai būtu no kā iztikt.

Diemžēl šī gada 11.jūnijā, kad pāri Latvijai plosījās vētra, nelaime skāra šo ģimeni otro reizi, sadragājot viņu māju - treileri un pašus! Lielā vēja lauztajam kokam krītot, tika traumēti draudzenes abi vecāki! Lai izglābtos no nelaimes, ar kājas lūzumiem draudzenes tētis 2 stundas ir cīnījies, lai tiktu laukā no treilera un sauktu kādu palīgā, lai izglābtu sievu!

Sieva tika izvilkta ar specializētas tehnikas palīdzību pēc 3,5 stundām. Paldies Dievam, traumas nav dzīvībai bīstamas, būs nepieciešams veikt operācijas un būs ilgs atveseļošanās process."

Sieviete cer, ka varbūt līdzcilvēkiem kur atrastos nepieciešamākās lietas - treileris vai dzīvojamais vagoniņš, kas pašiem nav nepieciešams, vai par mazākām naudām pārdodams, televizors, mikroviļņu krāsns, "Jotul" krāsniņa, tējkanna.

Ziedot iespējams, sazinoties telefoniski pa tālruni 28870159, vai arī ziedojot naudu uz Maira Feldmaņa bankas kontu LV91HABA0551015455911.

