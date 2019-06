"Aculieciniekiem šķiet, ka laiks velkas ļoti lēni" - glābēji skaidro rēzeknietes sašutumu par pārāk vēlu dzēsto auto

Inta Palkavniece, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieces pienākumu izpildītāja portālam Jauns.lv hronoloģiski izskaidroja notikuma gaitu.

"Šorīt plkst. 7.08 VUGD saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Vērēmu pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Pirmais izsaukums VUGD tika saņemts no kāda vīrieša par to, ka viņu radiniece bija informējusi par avāriju un viņš pats zvanīja 112, lai gan notikušo nebija redzējis, tikai iepriekš manījis automašīnu, kura pārvietojusies lielā ātrumā. Lai gan iedzīvotājs nevarēja sniegt detalizētu informāciju par notikušo, informācija par ceļu satiksmes negadījumu tika fiksēta un izsūtītas divas autocisternas no Rēzeknes daļas. Iedzīvotājs, kurš bija veicis pirmo zvanu, bija devies uz avārijas vietu un pēc piecām minūtēm zvanīja atkārtoti uz 112 un informēja par to, ka viņš atrodas notikuma vietā, deg automašīna un cietuši cilvēki. Dispečere uzklausīja un fiksēja papildus informāciju, kā arī informēja iedzīvotāju, ka ugunsdzēsēji glābēji ir jau ceļā. Vēl pēc četrām minūtēm VUGD saņēma iedzīvotāja zvanu par to, ka notikuma vietā automašīnai ir uzsprāgusi gāzes iekārta.

Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā ieradās 10 minūtes pēc izbraukšanas no daļas. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vieglā automašīna bija ietriekusies kokā, kā rezultātā aizdegusies un uz glābēju ierašanās brīdi dega pilnā platībā. Pirms VUGD ierašanās, viens iedzīvotājs palīdzēja vienam ci etušajam izkļūt no automašīnas, bet vēl viens cietušais bija izkļuvis saviem spēkiem un aizgājis prom notikuma vietas. Pirms NMPD ierašanās, ugunsdzēsēji glābēji cietušajam cilvēkam sniedza pirmo palīdzību. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas atbrīvoja divus cilvēkus, kuri bija gājuši bojā.Apzināmies, ka esot notikuma vietā aculieciniekiem var likties, ka laiks iet ļoti lēni, tomēr realitātē tā nav - informējam, ka visas VUGD operatīvās darbības tiek fiksētas sistēmā gan ar konkrētiem laikiem, gan ar ierakstiem, tāpēc VUGD ir skaidri zināms, cikos saņemts zvans, cikos ugunsdzēsēji glābēji iebraukuši," skaidro Palkavniece.

Viņa arī saka paldies vietējam iedzīvotājam, kurš nebija vienaldzīgs, devās uz notikuma vietu un sniedza detalizētāku informāciju VUGD, kā rezultātā uz notikuma vietu nekavējoties tika izsūtīta arī mediķu brigāde.

Jau vēstījām, ka pašlaik policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka automašīnas vadītājs, braucot pa lauku ceļu, nav ticis galā ar transportlīdzekļa vadību, nobraucis no ceļa un ietriecies kokā. Sadursmes rezultātā mašīna aizdegusies. Notikuma vietā gājis bojā transportlīdzekļa vadītājs un viens no pasažieriem, savukārt vēl divi pasažieri ar dažādām traumām nogādāti medicīnas iestādē. Belova skaidroja, ka bojāgājušie ir pilngadīgi jaunieši. Saistībā ar notikušo VP Rēzeknes iecirknī ir sākts kriminālprocess un tiek skaidroti visi notikuma apstākļi.

Dienesti nebrauca un nebrauca, zina teikt vietējā

Vienlaikus trešdien sociālajā tīklā "Facebook" parādījās Rēzeknē dzimušās Justīnes ieraksts, kura izstāsta savu versiju par notikušo.

"Šorīt pie manām dzimtajām mājām Rēzeknē notika ļoti traģiska autoavārija, kur bojā gāja cilvēki, jaunieši. Var pārmest daudz par pašu jauniešu atbildību, taču tad, kad tu kā nelaimē nonākušais esi iesprostots automašīnā, tu, iespējams, ceri, ka kāds to būs redzējis, kāds ieradīsies palīgā un kāds izsauks ugunsdzēsējus, ātros, dienestus... kāds tev palīdzēs un izglābs. Un šorīt bija cilvēki, kas uzreiz kā notika nelaimes gadījums zvanīja 112. Izsauca dienestus, savu iespēju un kompetenču iespējās centās palīdzēt un glābt. Bet dienesti kā nebrauca tā nebrauca. Zvanīja atkārtoti, mašīna jau sāka degt... Otrā līnijas galā saņemot tikai formālu atrunu un pat uzbraucienu no dispičera. Beigās dienesti atbrauca, taču stipri, stipri par vēlu...Rēzeknē ir ugunsdzēsēju depo, tas notika pašā piepilsētā. Mašīnā dzīvi sadega divi cilvēki.

Paldies manam brālim par drosmi, kurš paspēja izvilkt vismaz vienu no šiem jauniešiem. Ceru, ka šis jaunietis izdzīvos.

Paldies tiem, kas centās dzēst ar to, kas bija. Es pat nevaru iedomāties, ko piedzīvoja tie, kas bija blakus, redzēja un nevarēja palīdzēt, gaidīja speciālistus ar tehniku, operatīvos dienestus un nesagaidīja. Skumjas un šausmas reizē par visu šo. Un dusmas, ka mūsu operatīvie dienesti vēljoprojām nespēj operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, koordinēt tos un laikā atbraukt, lai izglābtu cilvēkus. Tas nav jālasa kā pārmetums mūsu VUGD ugunsdzēsējiem, bet kā skumjas par sistēmu, kura nespēj operatīvi savstarpēji nodot informāciju.