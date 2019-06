Alsungas apkaimē un Kuldīgas novada Īvandē lielāko krusas graudu diametrs sasniedzis četrus līdz piecus centimetrus. Par lielgraudu krusu iedzīvotāji ziņojuši arī no Kuldīgas pievārtes, kā arī no Kuldīgas novada Kabiles, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas un Snēpeles pagasta. Vēlāk vairākus centimetrus lieli krusas graudi sasnieguši arī Kandavas novadu un Sabili. Krusa, kā arī spēcīgas lietusgāzes un vēja brāzmas nodarījušas postījumus dārziem. Vietām lūzuši koki, aizšķērsoti ceļi un izskaloti zemes ceļi. Negaisa mākoņi, kas plosās Kurzemes ziemeļu un centrālajā daļā, ir līdz šim spēcīgākie Latvijā šogad. Līdz šim reģistrēti aptuveni desmit tūkstoši zibens spērienu. Pēc septiņiem vakarā stiprākā zibeņošana un lietusgāzes ir Ziemeļkurzemē, it īpaši teritorijā uz dienvidiem no Talsiem, sasniedzot Tukuma novadu. Negaisa mākoņi virzās austrumu, ziemeļaustrumu virzienā - uz Rīgas līci. Vēlāk spēcīgs negaiss iespējams arī Vidzemē, galvenokārt ziemeļos.

Krusa skārusi Arī Alsungas novadu. Šis video no Kuldīgas novada Ābeļciema. Autore Armanda Sokolovska pic.twitter.com/iKrmb1SAQb — Toms Bricis (@boms_tricis) June 11, 2019

Jau ziņots, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludinājis oranžās krāsas brīdinājumu par valsts ziemeļu daļā gaidāmu spēcīgu pērkona negaisu. Vēja ātrums brāzmās var sasniegt 20-24 metrus sekundē, nokrišņu daudzums - pat 40 milimetru. Iespējama arī lielgraudu krusa.

LVĢMC aicina iedzīvotājus sekot līdzi jaunākajām prognozēm un ievērot piesardzību, tuvojoties negaisam.

Stiprs pērkona negaiss var atnest ne vien intensīvu zibeņošanu, bet arī stipras lietusgāzes, krasas vēja brāzmas un krusu, iespējama pat virpuļviesuļu veidošanās. Stiprie pērkona negaisi visbiežāk ir lokāli, skarot vien atsevišķas vietas vai reģionus, ne visu Latviju.

Arī trešdien, 12.jūnijā, vietām Latvijā - ar lielāko varbūtību valsts dienvidu daļā - ducinās pērkons. Atsevišķos reģionos pērkona lietusgāzes būs stipras un tās pavadīs krusa, kā arī krasas vēja brāzmas.

LVĢMC un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka pērkona negaiss var būt bīstams jebkuros apstākļos, tāpēc, tuvojoties negaisa mākoņiem, vienmēr ir jāievēro piesardzība.

Vēlams savlaicīgi nostiprināt vai novietot telpās vieglus priekšmetus, kas atrodas uz ēku balkoniem vai pagalmā, kā arī aizvērt logus un durvis un atvienot no strāvas padeves elektroiekārtas. Vēlams nenovietot automašīnas zem atsevišķi augošiem kokiem, celtniecības sastatnēm, reklāmas stendiem vai elektropārvades līnijām.

Bīstami ir pērkona negaisa laikā atrasties uz ezera vai kādas citas ūdenskrātuves, kā arī bīstami ir šādā laikā peldēties un makšķerēt zivis, jo ūdens labi vada elektrību.

Ja pērkona negaisa laikā ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi kāda avārija vai cits negadījums, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.