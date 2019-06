Burovs: "Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas būtu labākas nekā mocības vēl 2 gadus"

Komentējot GKR attiecības ar "Saskaņu", Burovs atzinis, ka 2013.gada vēlēšanās viņam par abām partijām bijusi sajūta, ka tās ir kā viena komanda, bet 2017.gadā šī sajūta izplēnējusi, jo "Saskaņa" vairāk reklamējusi sevi un parādījušies aicinājumi balsot tikai par "saskaņiešiem". "Tomēr mēs nejūtamies un neesam "Saskaņas" satelītpartija," laikrakstam norādījis Burovs.

Rīgas domes "Saskaņas" frakcijas šķelšanās Burovam neesot bijis liels pārsteigums. "Dažādas intereses izskanēja katrā frakcijas sēdē, un beigu beigās četrinieks arī aizgāja," viņš komentējis.

Lai arī Burovs intervijā NRA vairākkārt kritizējis "Saskaņā" notiekošo, par iespējamo "šķiršanos" no šīs partijas viņš izteicies nekonkrēti. "Šobrīd stāsts nav par to, ka mēs varētu "uzmest" "Saskaņu", stāsts ir par to, ka, ja mēs tā darītu, mēs patiesībā "uzmestu" mūsu elektorātu - rīdziniekus," norādījis Burovs.

Vicemērs arī nosodījis pašvaldības kapitālsabiedrībās piekopto praksi slēgt konsultāciju līgumus ar "Saskaņas" partijas biedriem un politiskajam spēkam pietuvinātām personām, taču vienlaikus norādījis, ka līdzīgas darbības notiek arī citās partijās.

"Ja deputātiem nav sava biznesa, ja viņi nav ārsti vai skolotāji, ja viņi nav nekas (un reāli lielākā daļa no viņiem tiešām nav nekas), tad viņi iet pie sava partijas fīrera un saka: dod man amatu. Un "Saskaņa" nav vienīgā partija, kur tā notiek," intervijā NRA sacījis Burovs.

"Šie amatos ieliktie cilvēki neko citu nemāk darīt. Ja cilvēks, kurš kļuvis par deputātu, ir turīgs cilvēks, viņam nav jāstrādā par "konsultantu"," sacījis Burovs.