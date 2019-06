Laikā no 8. janvāra līdz 23. aprīlim Liepiņa divas reizes sodīta par iebraukšanu Jūrmalā bez caurlaides, bet Gobzems – vienu reizi par iebraukšanu kūrortpilsētā bez caurlaides, bet otru reizi par „vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu”, kas varētu būt dokumentu aizmiršana mājās vai drošības jostas nelietošana. Savukārt no KPV LV ievēlētajam aktierim Ivaram Pugam sods piemērots par braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošanu.

Naudas sods par priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšanu piemērots arī divām Jaunās konservatīvās partijas biedrenēm - Dagmārai Beitnerei-Le Gallai par priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšanu un Anitai Muižniecei par aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu.

Piemērotā soda apmēri netiek publiskoti, bet tie var variēt no dažiem desmitiem līdz pat pāris simtiem eiro. Piemēram, par stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sods ir 15 eiro, par iebraukšanu Jūrmalā bez caurlaides – 50 eiro (caurlaides cena – 2 eiro), bet par braukšanas ātruma pārsniegšanu sods ir no 20 līdz 320 eiro, atkarībā no tā, par cik km/h ātrums ir pārsniegts.

Ziņojums par deputātiem autopārkāpējiem sniegts saskaņā ar 2016. gada maijā pieņemtajiem grozījumiem Satversmē un Saeimas kārtības rullī, kas paredz, ka Saeimas deputāta administratīvai sodīšanai vairs nav nepieciešama parlamenta piekrišana. Savukārt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai Saeimas sēdē jāpaziņo par administratīvi sodītajiem deputātiem.