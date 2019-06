Olimpiādē Jānis Hūns un Vilhelms Cinis no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ieguva sudraba godalgas, bet Ričards Kristers Knipšis no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ieguva bronzu. Vairāki jaunieši - Jānis Pudāns un Rolands Lopatko no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Agnis Salmiņš no RTU Inženierzinātņu vidusskolas - saņēma arī Atzinības.

Olimpiāde pulcēja 169 dalībniekus no 35 valstīm. Latvija bija ieguvusi tiesības rīkot 3.Eiropas fizikas olimpiādi pēc 17 gadu pārtraukuma starptautisko olimpiāžu organizēšanā. Pasākumā topošie fiziķi risināja teorētiskus un eksperimentālus uzdevumus.

"Fizikas zināšanas ir īpaši nepieciešamas, lai mēs spētu būvēt mūsdienīgu Eiropu un Latviju. Liels prieks redzēt vienuviet tik daudz fiziku mīlošus jaunus cilvēkus, kuru ceļš uz fizikas zinātnes virsotnēm tikai sākas. No sirds sveicu visus uzvarētājus, bet īpaši Latvijas komandas dalībniekus un laureātus," apbalvošanas pasākumā sacījusi izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP).

"Varam lepoties ne tikai ar zinātkāriem un talantīgiem jauniešiem, bet esam pierādījuši, ka Latvija var nodrošināt augstā līmenī starptautiskās mācību olimpiādes sarīkošanu un kļūt par mājvietu vienam no gada notikumiem fizikā," piebilda Šuplinska, sakot paldies organizatoriem, kā arī skolotājiem un skolēnu vecākiem par jauniešu motivēšanu pievērsties eksaktajām zinātnēm un sniegto atbalstu ceļā uz panākumiem.

2018./2019.mācību gads Latvijā bija pasludināts par Fizikas gadu, aktualizējot STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) zināšanu jomu nozīmīgumu.