Linkaits pieļauj, ka elektrovilcienu iepirkumā pašreizējais varētu būt pēdējais pārsūdzības "aplis"

"Mēs ar to rēķināmies, ka jebkurā procesā ir iespējams pārsūdzības," norādīja ministrs, komentējot to, ka Spānijas uzņēmums "Patentes Talgo S.L." ("Talgo") ir vēlreiz iesniedzis sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par AS "Pasažieru vilciens" elektrovilcienu iepirkumu.

Viņš norādīja, ka iepirkuma procesam tuvojas gala iznākums un ka tiek cerēts uz jauniem vilciens.

Jautāts, vai vēl arvien uzskata, ka līgumu par vilcienu piegādi "Pasažieru vilciens" varētu parakstīt jūlijā, Linkaits teica, ka šādu termiņu iepriekš nosaucis, tieši rēķinoties ar pārsūdzības procesu.

Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc koalīcijas partiju sanāksmes informēja, ka otrdien valdības sēdē tiks izskatīts satiksmes ministra informatīvais ziņojumu par to, kādā veidā viņš saskata iespējas uzlabot starppilsētu satiksmi.

Ministra redzējums paredzot to, ka budžeta naudu varētu labāk un efektīvāk izmantot vilcienu satiksmei. Kariņš norādīja, ka saskaņā ar ministra redzējumu nevajadzētu izšķērdēt valsts naudu, dotējot gan vilcienus, gan autobusus, bet izmantot valsts naudu tajā infrastruktūrā, kas ir arī videi draudzīgāka.

Kā ziņots, elektrovilcienu iepirkuma procesā jau notikuši vairāki pārsūdzības procesi.

"Pasažieru vilciens", ņemot vērā IUB lēmumā pausto un pārvērtējot elektrovilcienu iepirkuma konkursa pretendentu piedāvājumus, šogad maija beigās par uzvarētāju vēlreiz atzina Čehijas uzņēmumu "Škoda Vagonka" ("Škoda"). "Talgo" par šo lēmumu ir iesniedzis sūdzību.

LETA jau vēstīja, ka "Pasažieru vilciena" iepirkumā par 32 jaunu elektrovilcienu ražošanu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādi sacentās četri pretendenti - "Škoda", "Talgo", Šveices kompānijas "Stadler" Polijas meitasuzņēmums un Spānijas "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF).

Sākotnēji "Pasažieru vilciens" par uzvarētāju atzina "Talgo", kura piedāvātā līgumcena bija 225,303 miljoni eiro. Taču divi iepirkuma dalībnieki - "Škoda" un CAF iesniedza IUB sūdzības par sarunu procedūru.

Izskatot sūdzības, IUB aizliedza "Pasažieru vilcienam" slēgt līgumu ar "Talgo" par elektrovilcienu piegādi, savukārt, atkārtoti izvērtējot jauno elektrovilcienu iepirkumā iesniegtos piedāvājumus, "Pasažieru vilciens" nolēma iegādāties vilcienus no "Škoda", kura piedāvātā līgumcena ir 241,889 miljoni eiro, ietverot vilcienu ražošanu, to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādi, rezerves daļu fonda piegādi pirmajiem pieciem gadiem, kā arī personāla apmācības.

Iepirkuma konkursā uzvarētājs tika mainīts, jo "Pasažieru vilciens" ņēma vērā IUB ieteikumus par to, ka jāizvērtē cita elektroenerģijas cena. Pārvērtējot vilcienu izmaksas dzīves ciklā, izdevīgākais piedāvājums bija "Škoda". "Talgo" piedāvātā cena bija lētāka, taču vilcienu apkopes un uzturēšanas izmaksas 35 gadu ciklā "Škoda" bija mazākas, līdz ar to mazākas arī kopējās izmaksas.

"Talgo" iesniedza IUB sūdzību par sarunu procedūrā izvēlēto uzvarētāju. Izskatot sūdzību, birojs 2019.gada marta beigās aizliedza "Pasažieru vilcienam" slēgt iepirkuma līgumu ar "Škoda" un uzdeva atcelt iepirkuma komisijas lēmumu par sarunu procedūras rezultātiem. Tāpat IUB uzdeva "Pasažieru vilcienam" novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot sarunu procedūrā iesniegtos piedāvājumus.

"Pasažieru vilciens", ņemot vērā IUB lēmumā pausto un pārvērtējot elektrovilcienu iepirkuma konkursa pretendentu piedāvājumus, šogad maija beigās par uzvarētāju vēlreiz atzina "Škoda".

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.