no 31.maija plkst. 7.00 līdz 2. jūnija plkst. 10.00 Teātra ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai;

31.maijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 14.00 Bīskapa gātes labajā pusē, 50 metru garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Herdera laukumu;

31.maijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 15.00 Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai;

31.maijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 16.15 Jura Alunāna ielas labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kalpaka bulvāra virzienā uz Andreja Pumpura ielu (izņemot vēstniecību stāvvietas);

31.maijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 18.00 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un velosipēdistu un gājēju kustība:

pie ēkas Aspazijas bulvārī 22;

pie ēkas Brīvības bulvārī 36;

pie ēkas Pils laukuma 3;

pie ēkas Miesnieku ielā 12;

pie ēkas Jura Alunāna ielā 2;

pie ēkas Jēkaba ielā 11;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā;

pie ēkas Doma laukumā 1;

pie ēkas Raiņa bulvārī 7.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.