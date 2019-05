Uz lielās skatuves Majoros koncertēja arī igauņu grupa “Ewert and The Two Dragons”, kas Jūrmalā atklāja šāgada tūres pirmo koncertu. Jūras krastā pirmo reizi uzstājās arī jūrmalnieks, hiphopa mākslinieks ansis. Savukārt laikapstākļi koncerta apmeklētājus lutināja ar skaistu saulrietu.

Kūrortpilsētas vasaras svētkos debesīs plīvoja lielizmēra Jūrmalas pilsētas karogs. Karogu 100 m2 izmērā īpaši Jūrmalai darinājis Tadas Surkys no Lietuvas.

Pozitīva svētku noskaņa valdīja Dzintaru pludmalē, kur notika Latvijā lielākais Saldējuma festivāls. Ikviens pasākuma viesis varēja nogaršot ne tikai vairāk nekā 100 dažādu saldējumu garšas, bet arī jauno “Jūrmalas dzintara saldējumu”, kas šovasar būs ekskluzīvi nopērkams tikai Jūrmalā. Par muzikālo pavadījumu festivālā rūpējās “Bermudu divstūris”, Ivo Grīsniņš Grīslis, Chris Noah, “Rahu The Fool” un “Svētdienas aprīlis”. Pludmalē norisinājās arī aizraujošas ielu deju cīņas “Ghetto Dance Jurmala Battle”. Spēcīgākie dejotāji un tiesneši īpašā šovā prezentēja savu deju stilu.

Svētku svinības pilsētā sākās ar vairāku tūkstošu jūrmalnieku svētku gājienu pa Jomas ielu līdz Majoru pludmalei. Gājiena dalībnieki pārsteidza pilsētas viesus ar krāšņiem tērpiem un atraktīviem priekšnesumiem.