No 1. jūnija tiks veiktas izmaiņas vairākos sabiedriskā transporta, kā arī minibusu un ekspresbusu maršrutos

No 2019. gada 1. jūnija līdz 31. augustam, saistībā ar vasaras sezonas iestāšanos atsevišķos maršrutos samazinās pasažieru plūsma, kas ir saistīts ar skolēnu, studentu brīvlaiku un iedzīvotāju atvaļinājumu laiku, tiks veiktas izmaiņas kustības sarakstos:

Tramvaju maršruti:

· 1. tramvaju maršrutā darba dienās

Trolejbusu maršruti:

· 3., 14., 17., 18., 22. un 25. darba dienās;

· 12. un 15. maršrutā darba dienās un brīvdienās.

Autobusu maršruti:

1., 9., 12., 23., 25., 26., 37., 40., 41. autobusa maršrutā darba dienās;

No 2019. gada 1. jūnija līdz pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas beigām, bet ne agrāk par 31. augustu, saistībā ar pasažieru plūsmas palielināšanos, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku nokļūšanu līdz Rīgas pilsētā esošajām atpūtas vietām, mazdārziņiem, peldvietām - Mangaļsala, Vecāķi, Daugavgrīva un Vakarbuļļi, tiks veiktas izmaiņas kustības sarakstos:

Autobusu maršruti:

· 19., 29., 36. 58. autobusa maršrutā darba dienās un brīvdienās;

· 2., 15., 24., 31.,54. autobusa maršrutā brīvdienās;

· 29. autobusa maršruts tiks pagarināts līdz Vecāķiem, izņemot darba dienās reisu plkst. 8.31 no Mežciema;

· 30. autobusa maršruts tiks pagarināts līdz Vakarbuļļiem brīvdienās;

· 58. autobusa maršruts tiks pagarināts līdz Vecāķiem, izņemot:

darba dienās - no Purvciema līdz plkst. 8.30 seši reisi līdz Vecmīlgrāvim, no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.30 astoņi reisi līdz Purvciemam. Brīvdienās - no Purvciema plkst. 7.15 reiss līdz Vecmīlgrāvim, no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.35 trīs reisi līdz Purvciemam.

No 2019. gada 1. jūnija tiks veiktas izmaiņas vairākos minibusu un ekspresbusu maršrutos.

Izmaiņas plānotas sekojošos maršrutos:

Minibusi – 203., 206., 224., 233., 271. maršruts;

Ekspresbusi – 300., 316., 322., 336. maršruts.

203. minibusa maršrutā tiek būtiski mainīta kustības shēma. Turpmāk minibusi no Pļavniekiem kursēs pa A.Saharova ielu, Ak. M. Keldiša ielu, Ulbrokas ielu, Biķernieku ielu, Hipokrāta ielu, Malienas ielu, Juglas ielu, Murjāņu ielu. No Juglas minibusi kursēs pa Murjāņu ielu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Biķernieku ielu, Ulbrokas ielu, Ak. M. Keldiša ielu, A.Saharova ielu. Galapunkti Juglā un Pļavniekos nemainās.

Tiek slēgts 206. maršruts “Autoosta – Mežciems”, vienlaikus mainot 271. maršruta kustības shēmu. 271. minibusa maršrutam tiek mainīts maršruta nosaukumu “Mežciems – Paula Stradiņa slimnīca”. Turpmāk minibusi no Mežciema kursēs pa Gaiļezera ielu, Hipokrāta ielu, Malienas ielu, Juglas ielu, Murjāņu ielu, Silciema ielu, Brīvības gatvi, Brīvības ielu, Brīvības bulvāri, Raiņa bulvāri, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Bāriņu ielu, Mārupes ielu, Tukuma ielu, Pilsoņu ielu. Bet no P.Stradiņa slimnīcas kursēs pa Pilsoņu ielu, Liepājas ielu, Mārupes ielu, Bāriņu ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu un Gaiļezera ielu. Mainās arī kustības saraksts darba dienās, sestdienās un svētdienas.

224. minibusa maršrutā tiek mainīta kustības shēma. Turpmāk minibusi no centra kursēs pa maršrutu līdz Emmas ielai, tālāk pa Vecāķu prospektu līdz krustojumam ar Atlantijas ielu un tālāk pa maršrutu. No Mangaļsalas minibusi kursēs pa maršrutu līdz krustojumam ar Atlantijas ielu, tālāk pa Vecāķu prospektu līdz Emmas ielai un tālāk pa maršrutu. Mainās kustības saraksts darba dienās un brīvdienās.

233. minibusa maršrutā tiek mainīts darba dienu kustības saraksts.

300. minibusa maršruts līdz 2019. gada 31. augustam tiek pagarināts līdz Vecāķiem. Pēc 2019. gada 31. augusta stāsies spēkā kustības saraksti, kas ir spēkā līdz 2019. gada 31. maijam.

316. minibusa maršrutā tiek mainīts maršruta nosaukums “Baznīcas iela – Ķengarags”. Mainās darba dienu kustības saraksts, un tiek ieviests kopīgs brīvdienu kustības saraksts.

322. ekspresbusa maršrutā tiek mainīta kustības shēma. Turpmāk ekspresbusi no centra uz Lidostu kursēs pa maršrutu līdz Lielirbes ielai, tālāk pa Lielirbes ielu, K.Ulmaņa gatvi un tālāk pa maršrutu. Tāpat mainās kustības saraksts darba dienās.

336. ekspresbusa maršrutā tiek mainīta kustības shēma. Turpmāk ekspresbusi no Baznīcas ielas kursēs pa maršrutu līdz Anniņmuižas ielai, tālāk pa Anniņmuižas ielu, Rostokas ielu un līdz galapunktam. No Zolitūdes kursēs pa maršrutu līdz Rostokas ielai, tālāk pa Anniņmuižas ielu līdz Gramzdas ielai un tālāk pa maršrutu. Tāpat mainās kustības saraksts darba dienās un svētdienās.