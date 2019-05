Iepriekšējā balsošana šodien notiks no plkst.17 līdz plkst.20, savukārt ceturtdien no plkst.9 līdz plkst.12, bet piektdien no plkst.10 līdz plkst.16.

Iepriekš vēlētāji varēs balsot savā vai citā vēlēšanu iecirknī, ja starp šo iecirkni un iecirkni, kurā vēlētājs balsos būs iespējama tiešsaistes datu apmaiņa. Balsojot citā iecirknī, jāieplāno ilgāks laiks - vidēji piecas līdz 20 minūtes -, kas jāpavada iecirknī, jo vēlēšanu komisija pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas sazināsies ar vēlētāja iecirkni un veiks iecirkņa maiņu.

EP vēlēšanās vēlētāju uzskaitei Latvijā un Eiropā izmanto vēlētāju sarakstus, un pamatbalsošanas veids ir balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā vai iepriekšējās balsošanas dienās.

Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, ja nav saņemta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sūtītā vēstule, var e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana", kas pieejams "https://ej.uz/kurbalsot" vai pa tālruni 67049999, kas strādās šodien un 23.maijā no plkst.8 līdz 20, 24.maijā no plkst.7 līdz 24 un 25.maijā no plkst.7 līdz 20.

Piedalīties vēlēšanās drīkst balsstiesīgie Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri reģistrējušies vēlēšanām Latvijā. Balsojot jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID).

Ja vēlētājs grib atbalstīt kādu konkrētu pretendentu, izvēlētā saraksta kandidāta uzvārdam pretī esošajā rombā ir jāievelk plusiņš. Savukārt negatīvo attieksmi pret kandidātu var paust, nosvītrojot viņa vārdu un uzvārdu.

Līdz vēlēšanu dienai vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā.

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Tāpat jānorāda adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, vai ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās - vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī.

EP vēlēšanu pamatdiena būs 25.maijā.