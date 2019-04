Rīgā notiks labdarības futbola turnīrs

Pasākumā piedalīsies 25 pusaudži no bērnu un jauniešu mājām Rīgā un Elejā, kā arī bērni no krīzes ģimenēm. Turnīrā sacentīsies trīs komandas, kuras sastāvēs no bērniem un pieaugušajiem.

Centra Sirota.lv projektu galvenā ideja ir bērnu un pieaugušo kopīga darbība, kas veicina bez vecāku gādības palikušo vai krīzes ģimenēs dzīvojošo pusaudžu socializāciju. Līdzīga sadarbības ideja tiek īstenota arī citos centra projektos - lielajās sporta spēlēs vai mini-turnīros dažādos sporta veidos.

Pasākuma mērķis ir iesaistīt pusaudžus sabiedriskajā dzīvē. „Energy football” rada apstākļus komandas darbam, vēlmei uzvarēt, iemaņām komunicēt ar citiem dalībniekiem - vienaudžiem un pieaugušajiem. Lai to izdarītu, Sirota.lv piesaista plašu pieaugušo brīvprātīgo loku - futbola spēlētājus, spēles tiesnešus, fotogrāfus, asistentus un citus cilvēkus, kuri mēģinās padarīt šo dienu pusaudžiem neaizmirstamu.

Labdarības projektu īsteno centra Sirota.lv brīvprātīgie, to atbalsta futbolisti Ņikita Kuļikovs, Gints Cimers, Viktors Piastro, Dainis Truntiks, Deniss Spicins, Aleksejs Koļesņikovs, Artūrs Ļipskis un Valērijs Henkins. Projektu organizē par līdzekļiem, kurus centrs piesaistījis ziedojumu veidā.

Pasākumu „Energy football” atbalsta arī Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, Rīgas Juglas vidusskola, iMedia group, Family foto.

Centrs Sirota.lv ir Latvijas labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2013. gada. Centrs īsteno projektus bāreņu un audžu ģimeņu atbalstam. Sirota.lv saņēma Rīgas domes apbalvojumu konkursā „Gada brīvprātīgais 2017”.