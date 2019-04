Tiesas sēdes sākumā prokurors Arvis Miglāns tiesai pieteica apsūdzības grozījumu, norādot, ka, balstoties uz Rīgas apgabaltiesas spriedumu no Stabiņas lietas izdalītājā krimināllietā pret Rīgas domes Dzīvokļu pārvaldes Protokola nodaļas vadītāju Ļenu Paščenkovu, viņam ir nepieciešams mainīt Stabiņas veiktā nozieguma kvalifikāciju uz maigāku. Proti, sākotnēji valsts apsūdzība Stabiņai inkriminēja sešas epizodes par kukuļņemšanu grupā, taču, balstoties uz Rīgas apgabaltiesas spriedumu, šajās epizodēs noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija tiks mainīta uz kukuļņemšanu.

Maksimālais sods par kukuļņemšanu grupā ir desmit gadus ilgs ieslodzījums, taču par kukuļņemšanu - pieci gadi.

Uzklausot prokurora lūgumu, Cīrule tiesai norādīja, ka vēlās lūgt pārtraukumu lietas izskatīšanā, lai varētu noslēgt vienošanos ar prokuratūru par vainas atzīšanu un soda piemērošanu.

Sēdes turpinājumā Miglāns nolasīja Stabiņas apsūdzību, kurā izklāstīja epizodēs, kurās viņa, prokuratūras ieskatā, veica savas noziedzīgās darbības.

Pēc apsūdzības uzklausīšanas Stabiņa tiesai pilnībā atzina savu vainu un pauda nožēlu par izdarīto, norādot, ka savu vainu viņa jau bija atzinusi arī pirmstiesas izmeklēšanas laikā.

Savukārt Miglāns tiesai norādīja, ka pastāv visi apstākļi, lai panāktu vienošanos par vainas atzīšanu, proti, lietas skatīšanu bez tiesas izmeklēšanas. Prokurors norādīja, ka Stabiņu parasti pārstāv aizstāvis Didzis Vilemsons, kurš šobrīd atrodas ārzemēs, tādēļ ir nepieciešams nozīmēt tiesas sēdi uz laiku, kad Vilemsons tajā var piedalīties.

Pēc apspriešanās tiesa nozīmēja nākamo sēdi uz šī gada 18.jūniju plkst.9.50, lai dotu laiku noslēgt vienošanos par vainas atzīšanu un soda piemērošanu.

Jau vēstīts, ka Rīgas domes Dzīvokļu pārvaldes Protokola nodaļas vadītājai Paščenkovai Rīgas apgabaltiesa piemēroja pusotra gada reālu cietumsodu par prettiesisku labuma pieņemšanu.

Rīgas apgabaltiesā pavēstīja, ka prokurora iesniegtais protests par pirmās instances tiesas lēmumu tika apmierināts daļēji. Prokurors arī apelācijas instances tiesā uzturēja spēkā apsūdzību, kurā apsūdzēto kā valsts amatpersonu lūdza atzīt par vainīgu noziedzīgu darbību veikšanā personu grupā.

Rīgas apgabaltiesa pārkvalificēja apsūdzētās veiktās darbības pēc citiem Krimināllikuma pantiem, jo viņa nav uzskatāma par valsts amatpersonu, līdz ar to arī noziedzīgās darbības nav juridiski kvalificējamas personu grupā ar valsts amatpersonu.

Bijusī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece Stabiņa šajā lietā pie kriminālatbildības saukta par kukuļņemšanu un ar to saistīto dienesta viltojumu, kas noticis no 2012.gada marta līdz septembrim, kad viņa tika aizturēta. Viņa apsūdzēta deviņu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, no kuriem septiņus izdarījusi grupā ar pašvaldības darbinieci, kurai Rīgas apgabaltiesa šī gada martā piesprieda pusotru gadu ilgu brīvības atņemšanu.

Tāpat persona saukta pie kriminālatbildības par to, ka viņa valsts amatpersonas deklarācijās norādījusi nepatiesas ziņas.

Stabiņu korupcijas apkarotāji par ilgstošu kukuļņemšanu apmaiņā pret pašvaldības dzīvokļu rindas ietekmēšanu aizturēja 2012.gada rudenī. Pēc pāris mēnešiem tiesa viņu atbrīvoja apmaiņā pret drošības naudu un, kad pusgadu vēlāk tika pieņemts lēmums Stabiņu apcietināt, viņa izrādījās pazudusi.

Valsts policija Stabiņu meklēja piecus gadus, izsludināja arī starptautiskajā meklēšanā, līdz beidzot pagājušā gada novembrī viņu aizturēja Ēģiptes varasiestādes un izraidīja uz Latviju, kur Stabiņu apcietināja.

Apcietinājumā Stabiņa pavadīja tikai trīs mēnešus. Pirms dažām nedēļām Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pārskatīja viņai piemēroto drošības līdzekli un iepriekš vairāk nekā piecus gadus bēguļojušo Stabiņu no apcietinājuma atkal atbrīvoja, jo beidzās tiesību ierobežošanas termiņš.

Ņemot vērā, ka Stabiņa 2013.gada vasarā bija izsludināta starptautiskajā meklēšanā, kriminālprocess tika sadalīts un pret divām personām piemēroti prokurora priekšraksti par sodu, ar deviņām personām slēgtas vienošanās par sodu, bet pret vienu juridisko personu piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Vēl pret vienu personu lieta nosūtīta tiesai vispārējā kārtībā, kura tiek skatīta Rīgas apgabaltiesā apelācijas kārtībā.