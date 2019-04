Zakatistovs uzrunā norādīja, ka, iespējams, cits partijas līderis Artuss Kaimiņš nokritizējis frakcijas darbību un to viņš "acīmredzot adresēja man."

Viņaprāt partijai vajadzīga komanda nevis vienpersonisks līderis, jo viņš ir pamanījis, ka partijas Saeimas frakcija "krīt un ceļas" par darbiem, lai gan paralēli tam arī ir manāmas "šķeltniecības" pazīmes, ko noteikti neorganizē tā dēvētā partijas opozīcija.

"Patlaban ir visas pazīmes, lai uzskatītu, ka partija un Saeimas frakcija ir pašķīdusi. Tas apdraud mūsu darbu īstenošanu. Tāpēc, kur iesim? Stiprināsim partiju un Saeimas frakciju, vai vienkārši novilksim šos četrus gadus," retoriski jautāja Zakatistovs.

Politiķis tic demokrātijai, "KPV LV" ministri savos amatos ir izcili un arī partijai politikā ir reāla ietekme, lai gan viņaprāt tai nevajadzētu nepareizi vilkt sarkanās līnijas. Tomēr uz jautājumu kā partijai attīstīties tālāk viņš neatbildēja, jo atturējās no sava viedokļa un piebilda, ka arī patlaban partijas valde nav lemtspējīga.

Savukārt Artuss Kaimiņš savā uzrunā norādīja, ka "KPV LV" esot vienīgā koalīcijas partija Latvijā un, iespējams, arī Eiropā, kur partijas Saeimas frakcijā balso pret saviem ministriem. Viņaprāt, partija pašlaik ir nonākusi neapskaužamā situācijā un tā ir ieilgusi jau vairāk nekā 100 dienas.

"Partijā ir gan pozīcija, gan opozīcija, proti, vieni ir par partijas izvirzītajiem ministriem, otri ir pret tiem. Tad, kāda ir jēga no vārda frakcija," jautāja Kaimiņš.

Jau ziņots, ka ar trešo mēģinājumu partijai "KPV LV" izdevies savākt kvorumu un sarīkot biedru sapulci, novēroja aģentūra LETA.

Šodien sanāksmē no 641 reģistrēta partijas biedra piedalījās 142, līdz ar to biedru sapulce varēja notikt, lai tajā izskatītu vairākus jautājumus, piemēram, pieņemt lēmumu par partijas domes izveidi tās pārstāvju iesaistei lēmumu pieņemšanā.

Partijas biedru sapulcē klātienē piedalās 75 biedri, bet 67 izsnieguši savas pilnvaras.

Šodien partijas biedru kopsapulcē vairāki partijas biedri iesniedza iesniegumu, kurā bija pausts ierosinājums par jaunas valdes vēlēšanām. Minētais ierosinājums izpelnījās karstas diskusijas.

Viens no iesnieguma parakstītājiem, Saeimas deputāts Kaspars Ģirģens savā uzrunā norādīja, ka iesniegumu parakstījis, jo valdē nesaskatot kopīgu partijas darbu, turklāt no pieciem valdes locekļiem patlaban ir tikai četri, jo Linda Liepiņa no valdes ir izstājusies.

"Mani uztrauc partijas nākotne. Mums ir jādomā desmit gadus uz priekšu. Viss sākas no valdes un valdē mums vajag jaunus cilvēkus - jāveido jauns virziens," uzsvēra deputāts.

Kopš februāra šis ir trešais datums, kurā tiek mēģināts sasaukt partijas biedru sapulci, kura būtu lemttiesīga. Iepriekšējās reizēs sasauktajām sapulcēm nebija kvoruma.