Dokumentu tulkošanas dēļ Augstākajai tiesai nav nodota lieta par VID darbinieces nolaupīšanu, spīdzināšanu un nogalināšanu

Krimināllietā saņemtas kasācijas sūdzības no apsūdzētā Jurija Vjaznikova, apsūdzētā Oļega Vlasova un viņa aizstāvja, kā arī no apsūdzētā Aleksandra Šijatija aizstāvja.

Taču Sņegireva skaidroja, ka krimināllieta vēl nav nosūtīta augstākai instancei, jo apsūdzēto iesniegtās kasācijas sūdzības tiek tulkotas no krievu uz latviešu valodu.

Jau vēstīts, ka Zemgales apgabaltiesa, atkārtoti skatot krimināllietu, apsūdzētajiem mīkstinājusi sodus.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Latgales apgabaltiesā divi no apsūdzētajiem sodīti ar mūža ieslodzījumu, trešais ar 17 gadu brīvības atņemšanu, visiem noteikta arī mantas konfiskācija. Bet, izskatot lietu apelācijas kārtībā, nolemts apsūdzētajiem Jurijam Vjaznikovam un Oļegam Vlasovam piespriest mūža ieslodzījumu, nekonfiscējot mantu. Tāpat viņiem noteikta policijas kontrole uz diviem gadiem.

Par vainīgo atzīts arī Aleksandrs Šijatijs, kuram sods samazināts no 17 uz 15 gadiem. Arī šajā gadījumā mantu nolemts nekonfiscēt, tāpat apsūdzētajam noteikta policijas kontrole uz vienu gadu.

Tiesa lēmusi arī solidāri no visiem trim piedzīt morālo kompensāciju 20 000 eiro apmērā par labu cietušajam, kas iepriekšējā instancē bija noteikta ievērojami lielāka - 71 143 eiro.

Tāpat ziņots, ka šo krimināllietu jaunai izskatīšanai nodeva Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments. AT departaments daļēji atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu un nodeva lietu atceltajā daļā jaunai izskatīšanai. Ievērojot to, ka apelācijas instances tiesas spriedums atcelts tikai daļā un neapšaubot abu iepriekšējo instanču tiesu atzinumus par apsūdzēto vainīgumu slepkavības organizētā grupā, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību un saistīta ar laupīšanu, izdarīšanā, kasācijas instances tiesa atzina, ka apsūdzētajiem jāturpina piemērot drošības līdzekli - apcietinājumu.

AT atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem pēc Krimināllikuma 118.panta 5.punkta, proti, par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi organizēta grupa, par apsūdzētajiem noteikto galīgo sodu, cietušā pieteikto morālā kaitējuma kompensāciju un par 1867 eiro piedziņu no viena valsts labā par aizstāvja sniegto juridisko palīdzību apelācijas instances tiesā.

AT atstāja spēkā Latgales apgabaltiesas spriedumu daļā par smaga un sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pēc vairākām Krimināllikuma normām.

Apsūdzētajiem apsūdzība celta pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem - par personas nolaupīšanu, zādzību un slepkavību pastiprinošos apstākļos, bet vēlāk tā grozīta uz smagāku, proti, par personas nolaupīšanu, zādzību un slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Apsūdzētie VID darbinieci nolaupījuši, kad viņa devusies mājās no darba. Zinot sievietes ikdienas maršrutu no darba uz mājām, viņi sievieti pēc darbadienas beigām sagaidījuši, iegrūduši automašīnā un aizveduši uz mežu, kur piesējuši pie koka un spīdzinājuši, lai viņa pateiktu, kur glabājas viņas manta un naudas līdzekļi, bet pēc tam sievieti nogalinājuši. Netālu no koka jau iepriekš bijusi izrakta bedre, kur nogalinātā sieviete aprakta.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Latgales apgabaltiesa 2013.gada 8.februārī apsūdzētos atzina par vainīgiem personas nolaupīšanā, spīdzināšanā un nolaupīšanā, pie tam divi no apsūdzētajiem jau iepriekš izdarījuši personas nolaupīšanu.

Divi no apsūdzētajiem sodīti ar mūža ieslodzījumu, trešais ar 17 gadiem brīvības atņemšanas. Visiem kā papildsods noteikta mantas konfiskācija. Tāpat tiesa noteica piedzīt no visiem apsūdzētajiem solidāri par labu cietušajam 71 143 eiro morālā kaitējuma kompensāciju.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Latgales apgabaltiesa 2016.gada 22.aprīlī diviem no apsūdzētajiem atstāja negrozītu mūža ieslodzījumu bez mantas konfiskācijas, bet trešajam apsūdzētajam noteica brīvības atņemšanu uz 15 gadiem arī bez mantas konfiskācijas. No apsūdzētajiem solidāri par labu cietušajam tiesa noteica piedzīt 20 000 eiro morālā kaitējuma kompensāciju.