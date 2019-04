Ābols norādīja, ka tagad BKUS daudz strādā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) kolēģiem finansēšanas sistēmas uzlabošanai. Pēc Ābola paustā, svarīgi, lai sistēma vairāk atbilstu tam, ko Bērnu slimnīca kā augsti specializēta veselības aprūpes iestāde dara. Tāpat tas esot arī citām universitāšu slimnīcām, kurās koncentrējas vairums smagāko un sarežģītāko pacientu, kā rezultātā lielajām jeb piektā līmeņa slimnīcām finanšu situācija ir bēdīgāka.

BKUS vadītājs norādīja, ka lokālās slimnīcas gadu beidz ar lielāku vai mazāku peļņu, un tas nozīmējot, ka finansēšanas modelī ir disbalanss.

Pēc Ābola domām, galvenais ir skaidri saprast, cik maksā konkrētu pakalpojumu sniegšana. "Šobrīd daudz tiek runāts par tarifiem un to aktualizēšanas nepieciešamību, kas lielā mērā ar to ir saistīts," sacīja slimnīcas vadītājs.

Viņš norādīja, ka nav arī noslēpums, kādēļ ar tarifiem gājis tik grūti - NVD atrodas neapskaužamā situācijā. "Ja dienests noteiks tarifus, kuri atbilst reālajai situācijai, skaidrs, ka naudas nepietiks un nevarēs noslēgt līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ arī tarifu atjaunināšanas temps nav bijis straujš," pauda Ābols.

Tāpat, pēc viņa paustā, būtiski radīt sistēmu jeb veidu, lai tarifu pārrēķināšana notiktu regulāri. Patlaban palielinās darba samaksa, bet tā nav vienīgā sadaļa, kas mainās.

BKUS vadītājs norādīja, ka pēdējo desmit gadu laikā nākušas klāt dažādas izmaksas, par kurām kādreiz pat nedomājām, tostarp saistībā ar dažādu regulu ieviešanu un drošības pasākumiem. Ābols norādīja, ka vēlme un vajadzība pēc labākas infrastruktūras, informācijas tehnoloģijām un citiem uzlabojumiem pakalpojumus sadārdzina.

Esošā slimnīcu finansēšanas sistēma, kā sacīja Ābols, nenodrošina adekvātu finansējumu Bērnu slimnīcas gadījumā. "Apzinoties situāciju, tika ieviests DRG sistēmas kompensācijas maksājums, kurā nosacīti ietilpa viss nesamaksātais. Gadiem ejot, šis kompensācijas maksājums auga, bet par to, kas tur īsti ir iekšā, nevienam skaidrības nebija. Esmu pateicīgs NVD kolēģiem par darbu un pacietību pēdējā pusgada laikā, lai mēs tiktu vaļā no šī maksājuma un viss būtu pilnīgi skaidrs," stāstīja slimnīcas vadītājs.

Viņš gan tagad esot apmierināts ar jaunajām vēsmām un gatavību ieraudzīt realitāti gan no Veselības ministrijas, gan no NVD puses, jo redzama gatavība aprēķināt, cik tad šobrīd katra lieta maksā, un līdz ar to saprast, kāds ir kopējais naudas trūkums sistēmā.

Tāpat Ābolu priecē, ka finansējums kļūst caurredzamāks, un tas, viņaprāt, ir rezultāts slimnīcas kopdarbam ar NVD, lai finansēšanas modeli izveidotu pēc iespējas saprotamāku.

Slimnīcas vadītājs norādīja, ka esošais apmaksas modelis - DRG sistēma jeb ar diagnozēm saistīto grupu apmaksas sistēma - ir ļoti labs, ja tas tiek adekvāti darbināts un tai tiek veltīts pietiekams resurss. Ja NVD rīcībā būtu pietiekams cilvēku resurss un sistēma tiktu adekvāti uzturēta, tā būtu ļoti laba, sacīja Ābols.