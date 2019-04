Ādažos aptuveni 150 metru no mājām sprādzis lādiņš

Mācības sarīkotas Lielajā piektdienā. Negadījumā neviens nav cietis, apmēram 600 kvadrātmetru platībā izdedzis izcirtums, vēsta "LTV Panorāma".

Ap pulksten 11 aculiecinieka Anda sieva bija iegājusi mājā pabarot ģimenes jaunāko atvasi, tēvs ar trīs gadus veco Alanu saimniekoja pagalmā, kad mežmalā nogranda sprādziens.

“Gaisa vilnis gandrīz pašu nogāza no kājām,” "LTV Panorāmai" stāsta Andis. Mazais Alans atradās pagalma vidū, skrēja kā “armijā zaldātiņš” meklēt patvērumu un pēc tam labu laiku bijis šoka stāvoklī.

No kaimiņa cirsmas Ādažu poligona malā pacēlās dūmi, un ģimene skrēja skatīties, kas noticis. Liesmas apdzēsuši paši karavīri, nevienu citu klāt nelaižot. Atšķirībā no pagājušā gada lielā ugunsgrēka poligonā uguns veiksmīgi apturēta.

Spriežot pēc norādēm, lādiņš nokritis vai nu šaipus poligonam, vai uz pašas robežas, bet jebkurā gadījumā 100 līdz 150 metru no mājām. Nacionālajos bruņotajos spēkos ierosināta dienesta pārbaude.

“Prettanku šāviņa tehniskas kļūmes dēļ 10 metrus ārpus poligona robežas izdega privātpersonai piederošs meža izcirtums 20x30 metru platībā. Šo tehnisko kļūdu noteiks izmeklēšanā, un šobrīd būtu pāragri izdarīt kādus secinājumus,” pa tālruni Panorāmai skaidrojis NBS pārstāvis.

Armijnieki sazinājušies ar izdegušās teritorijas īpašnieku un sola zaudējumus pilnībā atlīdzināt. Andis uzsver, ka tā ir tikai laimīga nejaušība, ka nav noticis ļaunākais – ģimene ik pa laikam devusies pastaigās gar mežmalu. Turklāt lādiņš varēja piezemēties vēl simt metru tālāk…

Arī bruņotajos spēkos notikušo neuzskata par ikdienišķu situāciju, un ir informēta Aizsardzības ministrija.