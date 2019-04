Rumbulas lidlauka teritorija atbrīvota no iespaidīgā riepu kalna. FOTO

„Nolietoto riepu neatbilstoša apsaimniekošana un nelegālo riepu izgāztuvju veidošana ir sistemātiska problēma, kas valstij kopā ar nozari ir jārisina. Iedzīvotājiem nereti par nolietoto riepu nodošanu tiek prasīta samaksa, tādēļ viņi bieži izvēlas riepas nenodot vai izmest dabā. Tāpēc LRAA kopā ar VARAM strādā pie risinājumiem, lai iedzīvotājiem par legāli iegādāto riepu nodošanu nebūtu jāmaksā dubultā, kā arī tiktu stiprināta riepu apsaimniekošanas nozares uzraudzība un riepas nonāktu pārstrādē, nevis nelegālajās izgāztuvēs,” norāda LRAA vadītāja Tīna Lūse.

„Rīgas dome saņem sūdzības par vietām, kur ir nelegāli izmestas riepas, un viena no tām ir Rumbulas lidlauks. Šī teritorija pieder gan privātpersonām, gan Rīgas domei. Patlaban ir uzstādītas videokameras, lai fiksētu to, kas šeit notiek. Ceram, ka tas disciplinēs iedzīvotājus, un te vairs neveidosies jauni nolietoto riepu kalni. Aicinu visus atbildīgi izturēties pret vidi un to nepiesārņot,” saka Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko. Viņš arī izsaka pateicību LRAA un SIA „Eco Baltia vide”, ka tās ir atsaukušās pašvaldības lūgumam un atbrīvojušas Rumbulas lidlauka teritoriju no riepu krāvumiem.

SIA „Eco Baltia vide” ir daļa no Latvijā lielākās vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupas „Eco Baltia grupa”, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no savākšanas līdz pārstrādei, tostarp apsaimniekojot arī videi kaitīgos atkritumus. Pēc Austrumu izpilddirekcijas sniegtās informācijas Rumbulas lidlauka teritorijā un tuvākajā apkārtnē savāktas vairāk nekā 2200 riepas jeb 24 tonnas, tās SIA „Eco Baltia vide” nogādājusi pārstrādei.

Riepas ir videi kaitīgie atkritumi, un tās nepieciešams atbilstoši apsaimniekot, tādēļ Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA) atgādina par iespēju nodot riepas, nepiesārņojot vidi, piemēram, iegādāties jaunas riepas tajās tirdzniecības vietās, kurās izvietota atpazīstamības zīme „Riepa ar rītdienu”. Šajās vietās nolietotās riepas tiek pieņemtas pārstrādei 1:1 attiecībā pret iegādāto riepu skaitu, nepiemērojot par nolietoto riepu apsaimniekošanu otrreizēju samaksu.

Šī atpazīstamības zīme arī liecina par to, ka importētājs vai tirgotājs ir noslēdzis līgumu ar apsaimniekotāju par atbildīgu un videi draudzīgu riepu savākšanu un pārstrādi. Vairāk informācijas: