“Rīgas satiksme” aicina izmantot iespēju atstāt savus transportlīdzekļus lielveikalu autostāvvietas pie pilsētas robežām, kur šāda iespēja tiek piedāvāta un atbilst šo uzņēmumu politikai, t. i., netiek prasīta maksa par ilgstošāku stāvēšanu, ja no šīm vietām ir iespēja pārsēsties uz Rīgas sabiedrisko transportu. “Rīgas satiksme” šajā nepārdomātu valsts iestāžu politisko lēmumu radītājā krīzes situācijā arī aicina izmantot AS “Pasažieru vilciens” piedāvātos pakalpojums, lai nokļūtu pilsētas centrā. Vienlaikus “Rīgas satiksme” aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un atgādina, ka apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā personai var piemērot administratīvos sodu, bet pārkāpjot privāto autostāvvietu noteikumus – to operatoru noteiktos līgumsodus.

“Rīgas satiksme” kopumā apkalpo vairāk nekā 80 tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutus, no kuriem lielākā daļa šķērso pilsētas centru. Līdz ar to “Rīgas satiksme” aicina pilsētas viesus, kuri Rīgā ierodas no Jūrmalas, Ventspils un Liepājas puses, izmantot savu spēkratu novietošanai Imantu un Zolitūdi, no kurienes uz pilsētas centru var nokļūt ar 1. tramvaja, kā arī 4., 4.z, 37., 41., 53. autobusa maršrutiem.

Rīgā ierodoties no Jelgavas puses, autotransportu var novietot Ziepniekkalnā, no kurienes uz pilsētas centru var nokļūt ar 19. trolejbusa un 40. autobusa maršrutiem.

Rīgā ierodoties no Bauskas puses, autotransportu var novietot Valdlaučos un Bišumuižā, no kurienes uz pilsētas centru var nokļūt ar 10. tramvaja un 12., 23. autobusa maršrutiem.

Rīgā ierodoties no Daugavpils puses, autotransportu var novietot dažādās vietās pie Maskavas ielas, no kurienes uz pilsētas centru var nokļūt ar 7., 9. tramvaja, 15. trolejbusa un 18. autobusa maršrutiem. Aicinām transportlīdzekļus neatstāt uz Maskavas ielas.

Rīgā ierodas no Ropažu un Ērgļu puses, autotransportu var novietot Purvciemā, Pļavniekos un esošajā stāvparkā Ulbrokas ielā 13, no kurienes uz pilsētas centru var nokļūt ar 22. trolejbusa un 3., 6., 51. un 52. autobusa maršrutiem.

Rīgā ierodas no Valmieras, Cēsu un Salacgrīvas puses, autotransportu var novietot Juglā, no kurienes uz pilsētas centru var nokļūt ar 1., 3. tramvaja un 1., 14. un 40. autobusa maršrutiem.

Rīgā ierodoties no Carnikavas puses, savu autotransportu var novietot Mīlgrāvī, no kurienes uz pilsētas centru var nokļūt ar 5. tramvaja maršrutu. Aicinām izvērtēt iespējas atstāt transportlīdzekļus pie Mangaļu un Ziemeļblāzmas dzelzceļa stacijām, kur to pieļauj ceļu satiksmes noteikumi, kā arī netiek traucēta ceļu satiksme, un tālāk doties uz pilsētas centru, izmantojot arī AS “Pasažieru vilciens” piedāvātās iespējas.

“Rīgas satiksme” arī aicina lauzt iesīkstējušās tradīcijas, pārskatīt uzņēmumu un iestāžu darbu laikus, sākot to ātrāk vai vēlāk, ieviešot slīdošus grafikus darba uzsākšanai un noslēgšanai, kā arī, kur tas iespējams - pieļaujot attālinātu darbu. “Rīgas satiksme” izmantos tās rīcībā esošos līdzekļus, lai sekotu līdzi pasažieru plūsmām un ieviestu papildus reisus, ja tas būs nepieciešams.