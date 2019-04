Mazajā Ģildē notiks koncerts “Mūzikas ceļojums”.

Koncertcikla jaunajā sezonā ir mainīts kopējais koncepts – katrā koncertā pievēršot uzmanību konkrētam instrumentam, piedaloties arīdzan kādam no šī instrumenta spēles meistariem, kurš koncerta izskaņā arīdzan uzstāsies kopā ar mūzikas skolu audzēkņiem. Šis koncerts ir veltīts saksofonam – piedaloties izcilajam saksofonistam Oskaram Petrauskim un pianistam Raimondam Petrauskim. Koncertu vadīs un ar komentāriem papildinās mūzikas žurnāliste Signe Lagzdiņa.

Šobrīd saksofona spēli ir iespējams apgūt visās Rīgas mūzikas skolās. Koncertā uzstāsies audzēkņi no septiņām skolām – Adrians Kamins un Jana Raubiško no Augusta Dombrovska mūzikas skolas, Patrīcija Bloma un Lauris Gatis Žarinovs no Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas, Līva Paula Paleja no Juglas mūzikas skolas, Unda Dārija Bernāne no Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas, Mārtiņš Galoveckis un Kristaps Eduards Šerps no Pāvula Jurjāna mūzikas skolas, Ņikita Grebeņņikovs un Pauls Vītoliņš no Rīgas 3. mūzikas skolas, kā arī Luīze Baķe no NMV Rīgas Doma kora skolas.

Koncertā piedalīsies kā pirmo klašu audzēkņi, tā arī vidusskolēni, tādēļ klausītājiem būs jo īpaši saistoši klausīties jaunos mūziķus. Savukārt koncerta izskaņā visi koncerta dalībnieki kopā ar brāļiem Petrauskiem atskaņos klasiku – Johana Sebastiāna Baha “Wachet auf, ruft uns die Stimme” Annas Veismanes aranžijā.

Koncertu cikls “Mūzikas ceļojums” ir aizsākts 2012. gadā. Tradicionāli katru gadu Mazajā Ģildē notiek koncerti ar mērķi paplašināt mūzikas skolu audzēkņu koncertu pieredzi, veicinot viņu līdzdalību kultūras procesos, tādējādi sekmējot jauno talantu attīstību.

Koncertu “Mūzikas ceļojums” organizē RKTMC “Mazā Ģilde” ar Rīgas domes atbalstu. Ieeja koncertā bez maksas.

Foto: Publicitātes foto