Jau mēnesi pie Ogres HES aizsprosta tilta novietota zīme, kas it kā noliedz to šķērsot. (Foto: Laura kezena/Facebook)

Ogrēniete Laura „Facebook” ierakstījusi sašutuma pilnu vēstījumu: „ Kā turpmāk mans skolnieks nokļūs uz 1. un 8. maršruta autobusa pieturu, lai nokļūtu skolā. No šodienas tilts oficiāli ir kļuvis par privātīpašumu, pār kuru oficiāli staigāt ir aizliegts. Norādīšu, ka otrpus upei ir tuvākais veikals, aptieka, ātrākais ceļš uz neatliekamo palīdzību, kā arī vienīgā sabiedriskā transporta pietura ar regulāru satiksmi uz pilsētu, jo uz Lašupju galapunktu autobuss brauc tikai pakārtots „dāčotāju” vajadzībām”.

Ogres novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs Jauns.lv teica: „Šis tilts pār Ogres upi faktiski nav Ogres HES aizsprosts. Tas izbūvēts 1958. gadā Ogres kartonāžas fabrikas darbības nodrošināšanai, tagad to izmanto Ogres HES darbībai. Aizsprostu var izmantot tikai gājēji un velosipēdisti, automašīnām tas tehniski nav pieejams.

Kā liecina ieraksts zemesgrāmatā, kopš 2002. gada 12. decembra visas Ogres HES būves, tai skaitā aizsprosts, ir nostiprinātas uz Ogres HES īpašnieka vārda. Aizsprostu kā gājēju tiltu izmanto otrpus upei esošās teritorijas (kādreizējā dārzkopības sabiedrība „Lašupes”, kas agrāk bija Ogresgala pagasta teritorija, bet nu jau vairākus gadus iekļauta pilsētas teritorijā) iedzīvotāji, lai nokļūtu uz 1. vai 8. maršruta autobusu, veikalu un aptieku. Ir 10. autobusa maršruts, kas savieno šo teritoriju ar pilsētu, taču autobusi tajā kursē daudz retāk, ceļš ir pāris kilometru garāks. Nav tiesa, ka „tas brauc tikai pakārtots „dāčotāju” vajadzībām” – satiksme ir regulāra, desmit reisi dienā. Kas attiecas uz neatliekamo palīdzību, pa Ogres HES aizsprostu tā nevar nokļūt uz Lašupju teritoriju, ir jāizmanto autotransporta tilts pilsētas centrālajā daļā un jābrauc pa 10. autobusa maršruta ceļu.

Marta beigās aizsprosta galā Ogres HES īpašnieks bija novietojis aizlieguma zīmi gājējiem. Ogres HES ekspluatācijas noteikumos nav ne vārda minēts, ka pa aizsprostu staigāt aizliegts, un pašvaldība uzskata, ka gājēji to drīkst izmantot, un to arī dara. Vienlaikus pašvaldība atgādina, ka gājējiem ir jārespektē privātīpašums, neko nelaužot, nedemolējot, neatstājot aiz sevis atkritumus”.

Ogres HES pārstāvis, kurš Jauns.lv nevēlējās nosaukt savu vārdu, teica, ka „tilta slēgšana” aprobežojas vienīgi ar brīdinošās zīmes uzlikšanu un nevienu gājēju prom no tilta nedzīs: „Tilts nav slēgts. Bet tā ir hidrobūve, un ja, kas notiks - līdīs tur iekšā, no kā prasīs atbildību? No mums! Tur bērni lien apkašā zem tilta, pat kopā ar vecākiem. Mēs taču visiem nevaram piestāvēt klāt. Nevienu prom nedzenam, žogus priekšā nebūvēsim. Cilvēki pār tiltu staigā un arī varēs staigāt. Ar šo uzrakstu no sevis gribam noņemt juridisko atbildību. Piemēram, bērni tur rotaļājas, ir pat zāģēti aizvaru baļķi. Var notikt nelaime! Cilvēkiem jāaizdomājas, ko viņi var un ko nevar darīt. Ja šāda uzraksta nav, tad mums nav pat tiesību aizradīt”.

Ogres HES aizsprosts gan pirms vairākiem gadiem tika vainots pavasara plūdu izraisīšanā, gan tiek minēts dažu tūristu ceļvežos. (Foto: Ogres novada pašvaldība)

Līdz ar to jāuzskata, ka šī zīme ir tikai tamdēļ, lai cilvēkus aicinātu vienīgi godīgi šķērsot tiltu, nevis ložņāt pa hidrobūves konstrukcijām un tur rotaļāties.

