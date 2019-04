Viņa norādīja, ka tostarp 204.maršrutam būs jauns nosaukums - "Stacijas laukums-Ķengarags-Jugla" un virzienā uz centru minibusi kursēs no Juglas pa maršrutu līdz Slāvu pārvadam, tālāk pa nobrauktuvi uz Maskavas ielu, Prūšu ielu, Rušona ielu, Salaspils ielu, Lubānas ielu un tālāk pa līdzšinējo maršrutu. Kustību saraksts mainīsies arī darba dienās. Veiktās izmaiņas maršrutā nodrošinās Ķengaraga iedzīvotājiem ērtāku nokļūšanu uz pilsētas centru, kā arī nokļūšanu mājās no jaunā iepirkšanās centra "Akropole".

Maršrutam ar numuru 209. jaunais nosaukums būs "Ķengarags-Purvciems". Turpmāk minibusi no Purvciema kursēs pa saīsinātu maršrutu līdz Maskavas ielai, tālāk pa Maskavas ielu līdz Višķu ielai. No Ķengaraga minibusi brauks pa Višķu ielu, Maskavas ielu un tālāk pa līdzšinējo maršrutu. Šajā maršrutā mainīsies kustības saraksts gan darba dienās, gan brīvdienās, kustības intensitāte tiks saglabāta līdzšinējā apjomā.

214.maršruts "Centrs-Dreiliņi" tiks pagarināts un turpmāk minibusi kursēs no tagadējā galapunkta tālāk pa Kaivas ielu, Biķernieku ielu līdz "IKEA" veikala stāvlaukumam. No "IKEA" minibusi kursēs pa Biķernieku ielu, veiks apgriešanos Hipokrāta ielas krustojumā, brauks pa Kaivas ielu un tālāk pa maršrutu.

Tāpat 237.maršrutā "Esplanāde-Imanta" darba dienās būs izmaiņas kustības sarakstā, lai samazinātu minibusu kavēšanos, kas rodas sastrēgumu dēļ. Reisu skaits tiks saglabāts līdzšinējā apmērā.

246.maršruts "Centrs-Daugavgrīva" no 1.maija vairs nekursēs no Pļavniekiem uz centru un pretējā virzienā. Turpmāk 246. un 346. ekspresbusi kursēs tikai no Daugavgrīvas līdz centram. Darba dienās tiks palielināts reisu skaits 246.maršrutā, savukārt 346.mainīsies kustības saraksts darba dienās.

Savukārt 370.maršruts "Imanta-Pļavnieki" virzienā uz Pļavniekiem ekspresbusi turpmāk kursēs pa izmainītu maršrutu. No Imantas ekspresbusi kursēs pa maršrutu līdz Ilūkstes ielai, tālāk pa Ilūkstes ielu, Augusta Deglava ielu, Andreja Saharova ielu, un tālāk pa līdzšinējo maršrutu. Mainīsies kustības saraksts darba dienās un svētdienā. Sestdienā tiks nodrošināti papildus reisi.

Pasažieri aicināti pievērst uzmanību un savlaicīgi iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām.

2018.gadā "Rīgas mikroautobusu satiksme" pārvadāja 11,8 miljonus pasažieru.

Pilnsabiedrība "Rīgas mikroautobusu satiksme" reģistrēta 2012.gadā, un kopš tā brīža sadarbojas ar "Rīgas satiksmi". 2012.gadā starp abām pusēm uz pieciem gadiem tika noslēgts 25 miljonu eiro vērts sadarbības līgums, bet 2018.gada izskaņā uzņēmumi vienojās par sadarbību vēl uz astoņiem gadiem, noslēdzot 96 miljonu eiro vērtu līgumu.