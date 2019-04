Lieldienās būs izmaiņas sabiedriskā transporta, autostāvvietu un klientu apkalpošanas centru darbībā

Lieldienu brīvdienās, 19., 20., 21. un 22. aprīlī, sabiedriskais transports brauks pēc brīvdienu kustības grafika.

Pasažieriem, kuri iegādājušies mēneša biļetes darba dienām, lūgts ievērot, ka svētku dienās, piektdien, 19. aprīlī, un pirmdien, 22. aprīlī, darba dienu mēneša biļetes nebūs derīgas braukšanai sabiedriskajā transportā.

Ceturtdien, 18. aprīlī, klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārējie seši klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts darba dienās – līdz plkst. 19:00. Juridiskās personas klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 191 pirmssvētku dienā apkalpos no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00.

19., 21. un 22. aprīlī visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Sestdien, 20. aprīlī, klientu apkalpošanas centri strādās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, izņemot klientu apkalpošanas centru Brīvības ielā 49/53, kas šajā dienā būs slēgts.

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme”, 19., 21. un 22. aprīlī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes autostāvvietā Krišjāņa Valdemāra ielā 5a (pie Kongresu nama), kur arī svētku dienās jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Sestdien, 20. aprīlī, maksas autostāvvietas strādās kā ierasts sestdienās – autostāvvietas A, B, C, D zonu teritorijās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, bet Vecrīgā no plkst. 6:00 līdz plkst. 24:00.

Minibusi un ekspresbusi piektdien, 19. aprīlī un pirmdien, 22. aprīlī, brauks pēc svētdienas grafika.

Nakts satiksmes maršruti tiks nodrošināti naktī no 19. uz 20. aprīli un naktī no 20. aprīļa uz 21. aprīli.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.