Politiķis norādīja, ka nevar komentēt KNAB uzsākto procesu, taču apstiprināja, ka viena no kratīšanām notikusi arī pie viņa partijas biedra Sevastjanova. Vicemērs nesniedza informāciju, vai Sevastjanovs varētu būt viena no aizturētajām amatpersonām.

Baraņņiks gan partijas biedru aizstāvēja, sakot, ka Sevastjanovs ir cilvēks, "kurš ieguldījis visus savus spēkus un dvēseli, lai izglābtu un attīstītu Rīgas 1.slimnīcu".

"Nav Rīgā cilvēka, kurš būtu izdarījis vairāk šīs slimnīcas labā. Gan es, gan visi mani kolēģi Rīgas domē - partijās "Saskaņa" un "Gods kalpot Rīgai" - ir absolūti pārliecināti, ka Genādijs nevarēja paveikt neko pretlikumīgu. Viņš var rēķināties ar pilnu savu kolēģu atbalstu un uzticību," pauda vicemērs.

Kopš iecelšanas vicemēra amatā Baraņņiks ir arī Rīgas 1.slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

Tikmēr ar pašu Sevastjanovu, kā arī slimnīcas valdes priekšsēdētāju Natāliju Zlobinu aģentūrai LETA nav izdevies sazināties.

Latvijas Radio pirmdien vēstīja, ka viens no aizturētajiem, iespējams, ir Sevastjanovs, bet ar "Saskaņu" saistītā slimnīcas valdes priekšsēdētāja Zlobina nav aizturēta.

Slimnīcas trešo valdes locekli Andreju Pavāru pirmdien izdevās sazvanīt Latvijas Televīzijai. Viņš raidījumā "Panorāma" nevarēja skaidri pateikt, kas varētu būt iemesls KNAB sāktajam kriminālprocesam. Pavārs apgalvoja, ka tas saistīts ar būvdarbu līgumiem, kas slēgti novembra sākumā un "it kā atkārtots martā". Vaicāts, par kādu objektu, viņš teica, ka par vienu no slimnīcas nodaļām vai nodaļu daļu - datortomogrāfijas kabinetiem.

Pavārs gan piebilda, ka "nav dziļi iekšā šajā lietā", jo viņa kompetencē nav ne būvniecība, ne remonti. Pēc viņa teiktā, par būvdarbiem slimnīcā atbildīgs ir Sevastjanovs.

Sevastjanova valsts amatpersonas deklarācija par 2018.gadu liecina, ka slimnīcas vadītāja Zlobina ir viņa meita.

Sevastjanovs bez darba slimnīcas valdē pērn vadījis Rīgas 1.slimnīcas attīstības fondu, kā arī bijis Rīgas domes Īpašuma departamenta Publiskā iepirkuma komisijas loceklis un pilsētas Īpašuma privatizācijas komisijas loceklis. Tāpat viņš pērn strādājis kā ārsts SIA "Medasko", kur viņam pieder kapitāldaļas.

Algā par darbu Rīgas 1.slimnīcā viņš pērn saņēmis 54 108 eiro, bet par Rīgas domes deputāta pienākumu pildīšanu - 12 372 eiro. Tikmēr par darbu "Medasko" viņam izmaksāta alga 20 400 eiro apmērā, bet dividendēs no šī uzņēmuma viņš saņēmis 3686 eiro. Tāpat Sevastjanovam izmaksāts 12 205 eiro pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Viņa ienākumus papildināja arī 7469 eiro pensija, kā arī 106 900 eiro dividendes no SIA "X-Dental", kur viņam pieder kapitāldaļas. Savukārt vēl 16 544 eiro gūti no "Luminor" Latvijas atklātā pensiju fonda.

Sevastjanova īpašumā ir arī zeme un ēka Rīgā, kā arī 2018.gada izlaiduma automašīna "Mercedes Benz Gle 350 D 4Matic".

Skaidrā naudā Sevastjanovs uzkrājis 26 000 eiro, bet ievērojami naudas līdzekļi uzkrāti arī dažādās bankās. Viņš norādījis uzkrājumus dažādās bankās 479 862 eiro apmērā, kā arī uzkrājis 61 655 Šveices franku (54 469 eiro), 8725 sterliņu mārciņas (10 112 eiro), 171 993 eiro ASV dolārus (152 031 eiro), kā arī līdzekļus privātajos pensiju fondos.

Kā ziņots, KNAB kādā kriminālprocesā pirmdien veicis kratīšanu pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" un aizturējis trīs personas. Kriminālprocess sākts 5.aprīlī par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un dokumentu viltošanu.

Krimināllieta saistīta ar aizdomām, ka "Rīgas 1.slimnīcas" amatpersona, iespējams, ļaunprātīgi izmantojusi dienesta stāvokli, noslēdzot līgumus iepirkumos, un ka būvdarbu veicējs, iespējams, viltojis dokumentus par veiktajiem būvdarbiem.

Lietā veiktas 12 kratīšanas, izņemts apjomīgs daudzums dokumentu un datu nesēju, kuriem varētu būt pierādījumu nozīme kriminālprocesā.

Rīgas 1.slimnīca pilnībā pieder Rīgas domei. Slimnīcas valdē strādā Zlobina, Andrejs Pavārs un Sevastjanovs.

Slimnīcas apgrozījums 2017.gadā bija 15,29 miljoni eiro, bet peļņa 191 433 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.