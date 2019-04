Kaimiņš skaidroja, ka, neskatoties uz to, ka Līdaka pieņēma lēmumu par atkāpšanos no amata, par viņas atbrīvošanu no amata vēl jālemj Saeimai. Kad Saeima būs lēmusi par Līdakas atbrīvošanu no amata, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sludinās konkursu uz vakanto NEPLP locekļa amatu. Piesakoties kandidātiem, tie tiks izvērtēti komisijā, pēc tam atbilstošāko kandidātu virzot uz balsojumu Saeimā, norādīja Kaimiņš.

Kad šādi balsojumi varētu notikt, Kaimiņš neprognozēja.

Vērtējot radušos situāciju, politiķis uzsvēra, ka tā "nav īpaši komfortabla". Kaimiņš atgādināja, ka situāciju par tādu padarīja, gan notikumi, kas norisinājušies pērnā gada nogalē, no amata atlaižot Latvijas Televīzijas (LTV) valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti un valdes locekli Sergeju Ņesterovu, gan arī aktuālā situācija ar LTV jaunās valdes izraudzīšanās procesu.

"Kas pašā NEPLP notiek - tas ir liels jautājums. Tas, ka šie notikumi ir sabiedriski skaļi notikumi, tas ir viens, un tas ir indikators tam, ka pēc iespējas ātrāk jāpieņem Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums," teica Kaimiņš, paužot cerību, ka to varētu izdarīt līdz šī gada beigām.

Kaimiņš pieļāva, ka NEPLP iekšienē varētu būt radušās kādas nesaskaņas, kuru dēļ Līdaka pieņēma lēmumu atteikties no amata padomē.

Viņš patlaban sagaida prokuratūras atbildi saistībā ar Latvijas Žurnālistu asociācijas vēstuli par iespējamajiem likuma pārkāpumiem, kā arī Saeimas Juridiskā biroja vērtējumu par Saeimas iespējām rīkoties attiecībā uz NEPLP. "Pagaidām negribu modelēt iespējamo situāciju turpmāk," piebilda Kaimiņš.

"Pārsteigumi no NEPLP birst kā no "pārpilnības raga"," rezumēja deputāts.

Kā ziņots, Līdaka pieņēmusi lēmumu atstāt NEPLP locekļa amatu, uzsverot, ka pašreizējā situācijā, kas izveidojusies ap NEPLP, viņa uzskata par neiespējamu turpināt darbu padomē.

LETA tāpat ziņoja, konkursa rezultātā NEPLP nolēma par Latvijas Televīzijas (LTV) valdes priekšsēdētāju apstiprināt farmācijas kompānijas "Olainfarm" mārketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, bet par LTV valdes locekli digitālās attīstības un satura jautājumos - XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori Evu Juhņēviču. Abiem nebija iepriekšējas darba pieredzes medijos.

Paužot uzskatu, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst amatu konkursa nosacījumiem un augstajām prasībām, gan vairākas politiskās partijas, gan žurnālisti un Latvijas Žurnālistu asociācija aicināja NEPLP atcelt šī konkursa rezultātus un rīkot jaunu konkursu. NEPLP to nedarīja un pārmetumus noraidīja. Vēlāk paši Giels un Juhņēviča paziņoja, ka atsakās no amatiem LTV valdē.

Valdošās koalīcijas partijas pirmdien vienojās lūgt Saeimas Juridiskā biroja atzinumu par to, kāds ir likuma regulējums, uz kura pamata parlaments varētu lemt par NEPLP vai tās atsevišķu locekļu atcelšanu no amata.