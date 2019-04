"29 ziņojumi. Stučījis no sirds" - daudzus pārsteidz Arvīda Mūrnieka ārkārtīgi naskā sadarbība ar čeku

Mūrnieka vārds čekas maisos figurē zem segvārda "Viva" un, kā noskaidrojuši "Delfi" žurnālisti, pētot datu bāzi "Delta", viņš laika periodā no 1978. līdz 1987.gadam represīvajam orgānam iesniedzis 29 ziņojumus - tas ir lielākais līdz šim žurnālistu fiksētais ziņojumu skaits. "Viva" kalpojis VDK 5.nodaļā, proti, tajā, kas darbojās ar nepareizās ideoloģijas apkarošanu padomju līdzpilsoņu vidū.

Kā izriet no žurnālistu izpētītā, Arvīds Mūrnieks bijis nasks "stučītājs", tostarp vēstījis par trimdas latviešu aktivitātēm, kā arī saticies ar viņiem Rīgā. Ziņojumos atrastas vēstules, ko uz Latviju sūtījusi tobrīd Venecuēlā mītošā Viļa Vītola ģimene, tostarp karikatūras, kas ataino skaudro Latvijas likteni. Ar Viļa Vītola meitu sarakstījies arī Mūrnieks, līdz tēvs pateicis, ka Mūrnieks varētu būt spiegs. Vītols portālam "Delfi" atzīst, ka nereti, kad viņš atbraucis ciemos uz Rīgu, vairākkārt "uzpeldējis" arī Mūrnieks, kurš gribējis "vienkārši parunāties". Notikumi bijuši daudz un dažādi, un tie visi liecinājuši, ka čeka un arī Mūrnieks uzrauga šo ģimeni. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas ar Arvīdu Mūrnieku šī ģimene vairs nav tikusies.

Pats Mūrnieks portālam "Delfi" izvairījies paskaidrot savu darbošanos čekā, taču centies uzrunāt portāla galveno redaktoru Ingu Bērziņu, vēstīts publikācijā.

Līdzgaitnieki nepatīkami pārsteigti par tik uzcītīgu darbu, bet ne visi

Šis materiāls daudzus neatstāj vienaldzīgus. Tā, piemēram, filmu režisors Askolds Saulītis sociālajā tīklā "Facebook" pauž milzīgu vilšanos savā jaunības dienu elkā. "Mēs klausījāmies Arvīdu Mūrnieku, jo latviešu valodā nekā cita nebija. Kāds kauns un negods...". Viņam iebilst TV režisore Žaklīna Cinovska, aicinot atcerēties, ka Mūrnieks šobrīd nav nekādos valstiski nozīmīgos amatos: "Un vai vispār kāds zina patiesos iemeslus tajā nenormālajā laikā? Nemitīgi lūkojoties uz pagātni, nākotnei rādat pakaļu," uzskata režisore.

Tikmēr politiķis Aleksandrs Kiršteins ir pavisam skarbs, Mūrnieku nosaucot par "smerdeli". Viņam piekrīt arī bijušais deputāts Kārlis Seržants, atzīmējot, ka 29 ziņojojumi nozīmē darbošanos no sirds.

Šis tiešām ir smagi un grūti darbojies- var pat teikt ...no sirds. — kārlis (@karlis_serzants) April 10, 2019

Bet tvitera lietotāja Dace Dzene aicina novērtēt, ka Mūrnieks, atšķirībā no daudziem citiem čekas maisu personāžiem, izvēlējies neko nekomentēt, nevis stāstīt pasaciņas par to, ka piespiesti sadarboties vai vispār neko par to nav zinājuši un nesaprot, kāpēc kartīte ar viņu vārdu atrodama publiskotajos arhīvos.

Ja Arvīds Mūrnieks negrib stastīt, tad tas ir akceptējams daudz vairāk, kā visas tas izdomātās pasaciņas, kā viņi neko nav zinājuši un visi citi vainīgi. https://t.co/EB1svUlb8f — Dace Dzene (@DzeneDace) April 10, 2019