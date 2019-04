Prokuratūra sākusi pārbaudi saistībā ar LTV valdes priekšsēdētāja izraudzīšanos

Pārbaudi sācis Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departaments.

Kā norāda Prokuratūrā, LŽA iesniegumā apšaubīts, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā uz vakanto LTV valdes priekšsēdētāja amatu, kas noslēdzās 28.martā, izraudzītais kandidāts atbilst Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma attiecīgās normas prasībām.

Minētais likuma regulējums nosaka, ka par sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa valdes locekli var apstiprināt personu, kurai ir laba reputācija, augstākā izglītība un vismaz piecus gadus ilga profesionālā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmumu vadībā.

Kā ziņots, šajā konkursā uzvarēja Einārs Giels, kurš gan pirmdien paziņoja par atteikšanos no šī amata ieņemšanas. Viņš iepriekš strādājis par mārketinga tirgus datu analītiķi Latvijas farmācijas kompānijā "Olainfarm".

No amata atteikusies arī nesen ieceltā LTV valdes locekle digitālās attīstības un satura jautājumos, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

LŽA iepriekš aicināja NEPLP pašai atcelt lēmumu par LTV valdes locekļu apstiprināšanu un izsludināt atkārtotu konkursu. Kā norādīja LŽA, tā uzskata, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst konkursa nosacījumiem un augstajām amata prasībām. "Izraudzītajam valdes priekšsēdētājam nav nekādas vērā ņemamas vadības pieredzes, bet par satura attīstību atbildīgajai valdes loceklei nav pieredzes mediju darbā, ko pati padome iepriekš atzina par noteikti nepieciešamu," iepriekš pauda asociācijā.

NEPLP locekle Aurēlija Ieva Druviete pirmdien sacīja, ka padomes locekļi neplāno atkāpties no amatiem pēc tam, kad no amatiem atteikušies Giels un Juhņēviča. Viņa sacīja, ka NEPLP pārliecināta, ka īstenotais konkurss noticis likumīgi, savukārt izskanējusī kritika tikusi ņemta vērā, izvērtējot procesus.

Tikmēr koalīcijas partijas vienojušās lūgt Saeimas Juridiskā biroja atzinumu par to, kādas Saeimas rīcības varētu būt tiesiskas un pieļaujamas attiecībā uz NEPLP.

Neskatoties uz to, ka no amatiem atteicās nesen tajos apstiprinātie Giels un Juhņēviča, situācija nav atrisināta, norādīja partiju apvienības "Attīstībai/Par!" līderis Daniels Pavļuts. "Visas partijas piekrita, ka esošā situācija ir nepieņemama," viņš sacīja. Koalīcija tāpat vienojusies "pasteidzināt" minētā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma pieņemšanu.