Ceļa zīme "Apstāties aizliegts". (Foto: Artūrs Arājs/LETA)

Ierobežos satiksmi Jaunielā un Krāmu ielā

Saistībā ar seriāla filmēšanu tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana no 9. aprīļa no plkst. 12.00 līdz 10. aprīļa plkst. 6.00 Jaunielā pie ēkām 20 un 22, kā arī no 11. aprīļa plkst. 12.00 līdz 12. aprīļa plkst. 4.00 Krāmu ielā, pie ēkas Rozena ielā 1, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.