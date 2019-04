Ar spriedumu atcelts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 3.maija spriedums, kas paredzēja Vasiļjevam piemērot nosacītu brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, nosakot pārbaudes laiku uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem, informēja prokuratūra.

Vasiļjevs tiek apsūdzēts par to, ka Jurašam piedāvājis 50 000 latu (aptuveni 71 000 eiro) un 10 000 latu (aptuveni 14 200 eiro) arī nodevis, lai netiktu turpināta izmeklēšana divos kriminālprocesos. Viens no kriminālprocesiem tajā brīdī atradās KNAB lietvedībā, bet otrs atradās Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā. Uzņēmējs tika aizturēts 2006.gada 25.janvārī, kad viņš KNAB darbiniekam Jurašam esot nodevis daļu no piedāvātā kukuļa.

Pēc tiesībsargu domām, uzņēmējs organizējis vērienīgus nelikumīgus darījumus ar naftas produktiem. Viņš nezināmas izcelsmes degvielu uzpildes stacijām ilgi un lielā apjomā realizējis caur degvielas vairumtirdzniecības firmām, kurās par vadītājiem noformēti cilvēki, kas par noteiktu samaksu piekrituši bankās izņemt ievērojamas naudas summas.

Nolēmumu vēl būs iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā desmit dienu laikā pēc pilna sprieduma noformēšanas. Patlaban par pilna sprieduma sagatavošanas dienu tiesā ir noteikts 18.aprīlis, noskaidrots tiesā.

"Firmas.lv" dati rāda, ka Vasiļjevs savulaik darbojies vairākos uzņēmumos naftas produktu tirdzniecības jomā. Līdzās Vasiļjevam bija apsūdzēts arī Miervaldis Grigorjevs, tomēr pirmās instances tiesa lēma izbeigt kriminālprocesu viņam celtajās apsūdzībās. Prokurors Arvis Miglāns bija nolēmis grozīt viņa apsūdzību, proti, sākotnēji Grigorjevs tika apsūdzēts par starpniecību kukuļošanā, taču vēlāk prokurors šīs darbības pārkvalificēja uz kūdīšanu dot kukuli.

Krimināllikumā ir pants, kas regulē soda noteikšanu, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Šis pants paredz, ka gadījumā, ja nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tiesa var noteikt sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, kāda par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu paredzēta likumā, vai noteikt citu vieglāku soda veidu, nekā par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu paredzēts likumā.

Šī lieta Vidzemes priekšpilsētas tiesā atradās jau kopš 2007.gada pavasara. Vēlāk šī lieta vairākkārt bijusi dažādās tiesu instancēs.

Jurašu savulaik mēģināja piekukuļot arī "Rudens aptiekas" tīkla vadītājs Vladimirs Labazņikovs, kuram par nodarījumu piesprieda divus gadus cietumā.

Jurašs patlaban ir Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs.