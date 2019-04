Atklāta Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātu mājaslapa

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nacionālās vēlēšanu komisijas nedrīkst publiskot rezultātus agrāk par brīdi, kad pēdējā dalībvalstī ir noslēdzies vēlēšanu process. Tajā pašā laikā, pirms visu balsu saskaitīšanas, EP publiskos privāto pētījumu kompāniju, masu mediju u.c. ar vēlēšanu atspoguļošanu saistīto uzņēmumu publicētos provizoriskos rezultātus.

26.maijā, mājas lapā iekļaujot šā gada vēlēšanu rezultātus, lietotāji ar "vairākuma kalkulatoru" varēs modelēt arī iespējamos balsu vairākuma variantus.

ES dalībvalstis, kurās vēlēšanu iecirkņi pēc Latvijas laika slēgsies visvēlāk, ir Zviedrija, Polija un Itālija.

Jau pašlaik mājaslapā atrodams visu līdzšinējo EP sasaukumu sastāvs, sākot ar 1984.gadu. Politisko grupu sadalījums pieejams, sākot ar 1979.gadu, bet atsevišķo valstu rezultāti - sākot ar 2009.gadu. Vietnē atrodama arī atsevišķu rādītāju dinamika, piemēram, vēlētāju dzimuma sadalījuma izmaiņas.

EP vēlēšanas notiks maija otrajā pusē.

Kā ziņots, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) EP vēlēšanām reģistrējusi visus iesniegtos 16 kandidātu sarakstus, aģentūrai LETA pavēstīja CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Kandidātu saraksti tagad nosūtīti pārbaudēm atbildīgajām valsts institūcijām par pretendentu atbilstību likuma nosacījumiem. Iestādēm attiecīgā informācija būtu jāsniedz piecu dienu laikā.

kandidātu sarakstus EP vēlēšanām iesniegušas 16 partijas, uz astoņām Latvijai paredzētajām vietām kopumā izvizot 246 kandidātus, liecina CVK apkopotā informācija.

No visiem kandidātiem 69,5% ir vīrieši, bet 30,5% ir sievietes. Lielākā daļa jeb 27,6% kandidātu ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, savukārt 22,8% kandidātu ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem, bet 21,5% - vecumā no 41 līdz 50 gadiem.

Jaunākajam saraksta kandidātam ir 22 gadi, bet vecākajam - 80, bet vidējais kandidātu vecums ir 48,8 gadi.