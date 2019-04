Filmēšanas laikā ierobežos satiksmi vairākās Rīgas centra ielās; slēgs satiksmi Valkas ielā

No 9. aprīļa plkst. 20.00 līdz 10. aprīļa plkst. 19.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Ernesta Birznieka-Upīša ielas labajā pusē, posmā no ēkas Ernesta Birznieka-Upīša ielā 27 līdz Visvalža ielai, savukārt no 10. aprīļa plkst. 7.00 līdz 11. aprīļa plkst. 8.00 - Merķeļa ielā un Arhitektu ielā, pie ēkas Merķeļa ielā 13.

Tāpat tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 8. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 16.00 Rātslaukumā un no 9. aprīļa plkst. 12.00 līdz 10. aprīļa plkst. 6.00 Doma laukumā.

Par filmēšanas darbu norisi ir atbildīga sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Pine Films”.

Tikmēr saistībā ar ēkas pārbūves darbiem no 10. aprīļa plkst. 8.00 līdz 11. aprīļa plkst. 18.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Valkas ielā, posmā no Ausekļa ielas līdz Veru ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Valkas ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.