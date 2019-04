Kriminālprocesa ietvaros par aizdomās turētām tika atzītas četras personas.

2017. gada oktobrī Valsts policija aizdomās par vairāku gadu garumā veiktu sutenerismu aizturēja trīs personu grupu – izklaides vietas īpašnieku, administratori un grāmatvedi. Turpmākā izmeklēšanā tika noskaidrota un aizdomās turamā statusā atzīta vēl ceturtā persona – kluba apsargs.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka minētās personas peļņas nolūkos piedāvājušas prostitūtu pakalpojumus ārvalstu pilsoņiem, kā rezultātā noziedzīgā ceļā guva naudas līdzekļus 475 tūkstošu eiro apmērā. Kriminālprocesa ietvaros tika arestēti naudas līdzekļi – 200 tūkstošu eiro.

Pret noziegumā iesaistītajām personām tika uzsākts kriminālprocess par sutenerismu organizētā grupā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat kriminālprocess ierosināts par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, kas veikta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka nelegālās darbības tika organizētas gan izklaides vietas iekštelpās, gan arī pēc pieprasījuma, dodoties klientam līdzi citviet. Ilgstošā laika posmā seksuāla rakstura pakalpojumus par samaksu klientiem sniegušas vismaz 15 sievietes. Jāpiebilst, ka izklaides vieta nebija pieejama ikvienam apmeklētājam, tajā varēja iekļūt vien iepriekš sazinoties ar personām, kuras šo iespēju nodrošināja.

Valsts policijas amatpersonas veica piecas sankcionētās kratīšanas dažādās vietās Rīgas reģionā, izņemot vairākus priekšmetus un dokumentus, kam ir pierādījuma nozīme kriminālprocesā.

2017. gada oktobrī 1971. gadā dzimušajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, kas vēlāk tika aizstāts ar drošības naudu. Pārējām noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajām personām – 1950., 1987. gadā dzimušajām sievietēm un 1987. gadā dzimušajam vīrietim tika piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Neviena no šīm personām agrāk nav sodīta.

Iegūstot pietiekošu pierādījumu kopumu un veicot visas nepieciešamās kriminālprocesa izmeklēšanas darbības, šī gada 29. martā tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu prokuroram kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Kriminālvajāšanu lūgts sākt par sutenerismu organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu. Personām draud līdz 15 gadiem cietumā.