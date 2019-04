Video redzams, ka britu multimiljonāra dēls Veslijs Kapers sagrābj Agneses roku un cenšas vilkt viņa automašīnas virzienā. Kļaviņā šķietami nevēlas doties prom kopā ar vīriešiem, taču galu galā automašīnā tomēr iekāpj.

Publicētais videoklips šī gada martā prezentēts tiesas zālē Spānijas pilsētā Malagā.

Kā zināms, tobrīd 30 gadus vecā Agnese Kļaviņa bez pēdām pazuda 2014.gada 6.septembrō Spānijas kūrortā Marbeljā, un pēdējie videoieraksti, kur jaunā sieviete redzama dzīva, filmēti klubā "Aqua Mist". Viņa iekāpusi 40 gadus vecā Kapera luksusa klases mersedesā. Pēc tam sieviete pazuda bez vēsts, un visu šo gadu garumā Agneses ģimene cīnās par atvērtu izmeklēšanas un tiesvedības procesu. Malagas tiesa pērn Kļaviņas lietu noslepenoja.

Latvietes nolaupīšanā tiek apsūdzēti divi vīrieši - Veslijs Kapers un Kreigs Porters. Pazudušās sievietes ģimenes advokāti lūguši tiesnesi piespriest Kaperam 12 līdz 16 gadu cietumsodu, ja viņš tiesā tiks atzīts par vainīgu.

Agneses Kļaviņas tuvinieki ziņo, ka tuvāko nedēļu laikā varētu tikt paziņots tiesas lēmums.

Kapers atzīst, ka Kļaviņa kopā ar viņu devusies prom no nakstskluba, taču apgalvo, ka viņa izkāpusi no automašīnas pirms tā sasniegusi viņa mājokli. Laivu novietnes novērošanas kameru video ir fiksējušas brīdi, kad pāris dienas pēc notikušā uz jahtu tiek vilkts paliela izmēra čemodāns, un to dara abi jau minētie vīrieši un vēl kāds.

Agnese joprojām nav atrasta. Viņas tuvinieki uzskata, ka sievietes mirstīgās atliekas atrodas jūras dzelmē.

Pēc Agneses pazušanas Marbellas policijas spēki pārmeklēja visas iespējamās vietas, tomēr ķermenis netika atrasts, - nekādu pazušanas pēdu. Advokāts spāņu televīzijai sacīja: "Marbella tikusi pārmeklēta no vienas malas līdz otrai. Policija, helikopteri, suņi. Nekā! Arī vietā, kur šie abi aizdomās turētie bija atstājuši savu auto, nekas netika atrasts.

