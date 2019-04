Kāda uzņēmuma grāmatvedis Rīgā ar viltu legalizējis teju 1 miljonu eiro

Saskaņā ar apsūdzību, notikumi risinājās 2015.gadā. Krimināllietā apsūdzētais kādā uzņēmumā bija galvenais grāmatvedis un nolēma ar viltu iegūt uzņēmuma naudas līdzekļus lielā apmērā. Tā kā viņa amata pienākumos ietilpa sagatavot maksājuma dokumentus, apsūdzētais nolēma viltot maksājuma uzdevumus par sev aprēķinātās algas apmēru, informēja prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Gadījumā, ja kāds to pamanītu, apsūdzētais šo neprecizitāti bija plānojis norakstīt uz pārrakstīšanās kļūdu. Kopā apsūdzētais izkrāpa naudas līdzekļus 43 204 eiro apmērā.

Krāpšanu lielā apmērā no iepriekš minētā uzņēmuma galvenais grāmatvedis veica ar vēl vienu personu. Abi vienojās, ka viens no apsūdzētajiem nomainīs savam uzņēmumam nosaukumu uz sadarbības partnerim līdzīgu. Galvenais grāmatvedis sagatavoja faktiskajiem apstākļiem neatbilstošus maksājuma uzdevumus un apstiprināja tos. Tādā veidā abas personas izkrāpa 884 839 eiro, no kuriem 851 593 eiro abi legalizēja, pārskaitot uz citiem kontiem.