Par Ušakovu balsotu 13% aptaujāto vēlētāju, par Dombrovski - 9%, bet Kalnieti 8% aptaujāto. Minētajiem kandidātiem ar 7% vēlētāju atbalstu seko Zaļo un zemnieku savienības saraksta (ZZS) otrais numurs Raimonds Bergamanis un nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK līderis, eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle.

Tālāk ar 4% atbalstu seko "Attīstībai/Par!" (AP) pirmais numurs EP vēlēšanās Ivars Ijabs, ar 3% atbalstu ZZS saraksta līdere Dana Reizniece-Ozola un AP sarakstā ar otro numuru izliktā Baiba Rubesa ar 2% vēlētāju atbalstu.

"Aptaujas rezultāti daudz nepārsteidz. Personāžu atpazīstamība ir viens no būtiskākajiem faktoriem tādās vēlēšanās, kurās jau iepriekš var prognozēt salīdzinoši zemu dalību. Aptaujas rezultāti skaidri parāda, ka tikai ap 25% pārliecinoši apgalvo, ka ies uz EP vēlēšanām, bet 43% pauž, ka, iespējams, piedalīsies vēlēšanās, tā ir dežūratbilde situācijā, kad cilvēks nav pārāk ieinteresēts," vērtēja "Latvijas faktu" vadītājs Aigars Freimanis. 22% respondentu atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies, bet 10% pauduši, ka nezina, vai piedalīsies.

Aptaujā noskaidrots arī to vēlētāju viedoklis, kuri apgalvojuši, ka noteikti piedalīsies EP vēlēšanās. Šādā griezumā populārākie ir Dombrovskis, Kalniete, Ušakovs, Zīle, Bergmanis, Ijabs, Rubesa un Reizniece-Ozola.

Jāpiebilst, ka tie respondenti, kuri apņēmušies doties uz vēlēšanām, ir mazāk skeptiski - 18% no viņiem neizvēlētos nevienu no piedāvātajiem kandidātiem, savukārt, apskatot visu aptaujas dalībnieku atbildes, vairāk respondentu jeb 33% atzinuši, ka nebalsotu ne par vienu no kandidātiem.

Nosaukto personāliju lokā ar mazāku atbalstu atrodami arī tādi kandidāti kā Latvijas krievu savienības kandidāti Andrejs Mamikins un Tatjana Ždanoka, Latvijas Reģionu apvienības kandidāts Edvards Smiltēns, Jaunās konservatīvās partijas kandidāti Andris Kudors un Gatis Eglītis.