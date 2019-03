Eksprokurorei Masļakovai par atteikšanos veikt alkohola pārbaudi atņem vadītāja apliecību un piemēro desmit dienu arestu

Administratīvā pārkāpuma lieta šodien izskatīta pēc būtības, un Masļakovai uzlikts administratīvais sods. Tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita Grinšpone aģentūrai LETA skaidroja, ka sods paredz desmit dienu administratīvo arestu, 1200 eiro naudas sodu un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz četriem gadiem.

Administratīvā pārkāpuma lieta pret toreizējo prokurori ierosināta pēc negadījuma Jelgavā par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai. Par šādu pārkāpumu tiesa var noteikt administratīvo arestu no desmit līdz 15 diennaktīm, uzlikt naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Jau vēstīts, ka februāra beigās Masļakova, iespējams, būdama alkohola reibumā, izraisījusi negadījumu. Divu automašīnu sadursme, ko, neievērojot distanci, izraisījusi Masļakova, notikusi 26.februārī Lielās un Dambja ielas krustojumā Jelgavā. 1959.gadā dzimusī sieviete vadījusi automašīnu "Toyota Corolla" un ietriekusies priekšā braucošā "Opel Astra".

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece aģentūrai LETA skaidroja, ka alkohola koncentrācijas pārbaude pēc negadījuma ir ierasta prakse, taču viņa neslēpa, ka bijušas aizdomas, ka vadītāja pie stūres bija sēdusies alkohola reibumā. Taču sieviete gan notikuma vietā, gan arī slimnīcā atteikusies veikt alkohola koncentrācijas pārbaudi.

Policijas pārstāve neslēpa, ka avāriju izraisījusi prokuratūras darbiniece. Arī Masļakovas amatpersonas deklarācija liecina, ka viņas īpašumā ir 2007.gada izlaiduma "Toyota Corolla".

Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska aģentūrai LETA apliecināja, ka 26.februārī prokurore uzrakstīja atlūgumu un ar 27.februāri ir atbrīvota no amata pienākumu pildīšanas.

To apliecināja arī Jelgavas prokuratūras virsprokurore Vida Kravcova. Viņa klāstīja, ka Masļakova labi pildījusi amata pienākumus, bijusi ilggadīgā prokuratūras darbiniece. Kravcova nezinot, vai tiešām prokurore vadījusi transportlīdzekli, būdama reibumā, jo alkohola koncentrācijas pārbaudi veikt neizdevās.

Lai gan sākotnēji informāciju par notikušo policija nosūtījusi Ģenerālprokuratūrai, kurai būtu jāvērtē prokurores atbildība, lieta vēlāk nosūtīta atpakaļ policijā, jo prokurore savas darba gaitas noslēgusi.