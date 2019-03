No 1. maija “Rīgas satiksme” plāno virzīt sekojošas izmaiņas:

209. minibusa maršruts tiktu saīsināts līdz Višķu ielai. Minibusi kursē maršrutā "Ķengarags - Purvciems" posms līdz Rumbulai slēgts.

204. minibusa maršrutam tiktu veiktas izmaiņas virzienā no Juglas. Turpmāk minibusi abos kustības virzienos brauktu caur Ķengaragu. Minibusi virzienā no Juglas brauktu pa maršrutu līdz Slāvu pārvadam, tālāk pa nobrauktuvi uz Maskavas ielu, Maskavas ielu, Prūšu ielu, Rušonu ielu, Salaspils ielu, Lubānas ielu un tālāk turpina pa maršrutu.

214. minibusa maršruts tiktu pagarināts līdz Biķernieku ielas rotācijas aplim (IKEA). Minibusi no Centra brauc pa maršrutu līdz Kaivas ielai, tālāk pa Kaivas ielu, Biķernieku ielu līdz galapunktam IKEA stāvlaukumā. Virzienā uz Centru brauc pa Biķernieku ielu līdz krustojumam ar Hipokrātu ielu, apgriežas braukšanai pretējā virzienā, tālāk pa Biķernieku ielu, Kaivas ielu un tālāk turpina pa maršrutu.

246. minibusa maršrutā tiktu saīsināts un turpmāk minibusi kursētu maršrutā "Centrs - Daugavgrīva", maršruta posms no centra līdz Pļavniekiem tiktu slēgts. Tāpat arī veiktas izmaiņas kustības sarakstā.

Izmaiņas 370. ekspresbusa maršrutam virzienā no Imantas. Ekspresbusi virzienā no Imantas brauktu pa maršrutu līdz Ilūkstes ielai, tālāk pa Ilūkstes ielu, A.Deglava ielu, A.Saharova ielu un tālāk turpina pa maršrutu. Tādejādi maršrutus posmu Pļavniekos veiktu abos virzienos vienādi.

No 1. jūnija “Rīgas satiksme” plāno virzīt sekojošas izmaiņas:

Tiek piedāvātas būtiskas izmaiņas 203. minibusa maršrutā. Minibusi no Pļavniekiem brauktu pa A.Saharova ielu, Ak.M.Keldiša ielu, Ulbrokas ielu, Biķernieku ielu, Hipokrāta ielu, Malienas ielu, Juglas ielu, Murjāņu ielu. No Juglas brauc pa Murjāņu ielu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Biķernieku ielu, Ulbrokas ielu, Ak.M.Keldiša ielu, Saharova ielu. Tādejādi tiktu izveidots ātrs Pļavnieku savienojums ar Mežciemu un Juglu, jo līdzšinējie autobusa maršruti šo savienojumu piedāvā ar līkumu cauri Purvciemam.

Tiek piedāvāts apvienot 206. un 271. minibusa maršrutus un izveidot 271. minibusa maršrutu "Mežciems - P.Stradiņa slimnīca". No Mežciema minibusi brauktu kā 206. minibusa maršruts līdz Brīvības gatvei un no P.Stradiņa slimnīcas galapunkta maršruts līdz centram brauktu kā 271. minibusa maršruts. Detalizētāk aprakstot, maršruts brauktu no Mežciema galapunkta pa Gaiļezera ielu, Hipokrāta ielu, Malienas ielu, Juglas ielu, Murjāņu ielu, Silciema ielu, Brīvības gatvi, Brīvības ielu, Brīvības bulvāri, Raiņa bulvāri, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Bāriņu ielu, Mārupes ielu, Tukuma ielu, Pilsoņu ielu. No P.Stradiņa slimnīcas galapunkta brauktu pa Pilsoņu ielu, Liepājas ielu, Mārupes ielu, Bāriņu ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Gaiļezera ielu.

Tiek piedāvāts veikt izmaiņas 224. minibusa maršrutā. No Centra minibusi brauktu pa maršrutu līdz Emmas ielai, tālāk pa Vecāķu prospektu un tālāk trupina pa maršrutu (neiebraucot Vecmīlgrāvī). No Mangaļsalas minibusi brauktu pa maršrutu līdz Vecāķu prospektam, tālāk pa Vecāķu prospektu līdz Emmas ielai un tālāk pa maršrutu uz centru.

Tiek veiktas izmaiņas 233. minibusa maršruta darba dienu kustības sarakstā, samazinot reisu skaitu dienas vidū.

Kā katru gadu arī šajā pludmales sezonā 300. minibusam tiks nodrošināti iebraucieni Vecāķos



Tiek piedāvāts veikt izmaiņas 322. ekspresbusa maršrutā virzienā no Centra. Minibusi brauktu pa maršrutu līdz Kalnciema ielai, tālāk pa Kalnciema ielu, Lielirbes ielu, K.Ulmaņa gatvi un tālāk pa maršrutu līdz Lidostai "Rīga".

Tiek piedāvāts veiktas izmaiņas 336. ekspresbusa maršrutā abos kustības virzienos Zolitūdē. No Centra ekspresbusi brauktu pa maršrutu līdz Anniņmuižas ielai, tālāk pa Anniņmuižas ielu, Rostokas ielu un tālāk pa maršrutu līdz galapunktam. No Zolitūdes ekspresbusi brauktu pa maršrutu līdz Rostokas ielai, tālāk pa Rostokas ielu, Anniņmuižas ielu un tālāk pa maršrutu līdz galapunktam.

No 1. septembra “Rīgas satiksme” plāno virzīt sekojošas izmaiņas:

Tiek veiktas izmaiņas 209. minibusa maršruta kustības sarakstā, uzlabojot kustības sarakstus laikā, kad kustību nenodrošina 49. autobusa maršruts.

237. minibusa maršruts vairs nekursēs brīvdienās.

Septembrī plānotas arī citas izmaiņas, kuras balstīsies uz iepriekšējo izmaiņu rezultātiem, kas tiks veiktas no 1. maija un 1. jūnija.