“26. martā plkst. 10:50 Vecrīgā uz Vaļņu ielas pie “Amber Queen” gaišmataina sieviete “aptīrīja” pensionāri. Shēma vienkārša: tiek noskatīts gados vecāks cilvēks, pie kura šī sieviete pieiet un uzsāk sarunu, taču tiek ar varu “iesmērēti” kaut kādi apģērba gabali, par ko pensionārei jāsamaksā. Redzams, ka pensionāre atsakās no šīs preces, bet atpakaļ sieviete to neņem un pieprasa samaksāt. Pensionāre krāpniecei iedod 5 EUR, bet sieviete “ielien” pensionāres naudas makā, kā rezultātā tiek iedoti vēl apģērbi, līdz ar to nabaga pensionārei jāmaksā lielāka summa,” portālā “Facebook” raksta Madars, lūdzot brīdināt citus iedzīvotājus, kuri varētu pagadīties sievietes ceļā.

Ar konkrēto ierakstu jau dalījušies vairāk nekā 2000 cilvēku. Spriežot pēc fotogrāfijām, šajā gadījumā no vecās kundzes kopā esot izmānīti 25 eiro.

Policija sola vērīgi patrulēt

Jauns.lv sazinājās ar Rīgas pašvaldības policiju (RPP), lai noskaidrotu vai galvaspilsētas kārtībnieki ir informēti par centrā notiekošo.

RPP sabiedrisko attiecību speciālists Toms Sadovskis atklāja, ka par konkrēto incidentu Vecrīgā ir informēti gan RPP videonovērošanas centra darbinieki, gan arī centrā patrulējošās ekipāžas.

Valsts policijas (VP) sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska pastāstīja, ka VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centrā iecirknī līdz šim nav saņemti iesniegumi par šādiem gadījumiem Vecrīgas teritorijā.

Taču, ja kāds ir cietis, VP aicina par to nekavējoties ziņot policijai, vēršoties tuvākajā iecirknī vai notikuma brīdī zvanot policijai pa tālruņa numuru 110.