Latvijas dārzeņkopju asociācijas „Latvijas dārznieks” eksperte Mārīte Gailīte savā “Facebook” profilā brīdina: “Tomātu un tomātu dēstu audzētāji! Nupat redzēju lielveikalā spāņu tomātu ar ļoti aizdomīgām pazīmēm. Tas var būt Pepino vīruss vai arī jauns ToBRFV. Abi vīrusi nav ārstējami un ir ļoti postoši (ražas zudumi līdz 50%!). Neaiztieciet šādus augļus ar rokām paši un pabrīdiniet savus strādniekus. Visdrošāk būtu katru reizi pirms darba uzsākšanas mazgāt rokas ar dezinfekcijas līdzekli. Ņemiet vērā, ka spirts nav efektīvs pret ToBRFV. Nevediet mājās kastes no importa dārzeņiem! Esiet modri!”

Par augu slimības skartu tomātu drošumu patērētājiem Jauns.lv stāsta Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Inese Levane:

„Eiropas Savienības Regula Nr. 543/2011 paredz specifiskas tirdzniecības standartu prasības tomātiem attiecībā uz to kvalitāti. Standartā noteiktas obligātās minimālās kvalitātes prasības tomātiem, kādus atļauts izplatīt svaigā veidā, proti, tomātiem jābūt veseliem, tīriem, bez jebkādiem redzamiem svešķermeņiem, svaigiem pēc izskata, bez kaitēkļiem vai to izraisītiem mīkstuma bojājumiem, bez nedabiska virsmas mitruma, bez svešas smaržas un/vai garšas un nav pieļaujami iepuvuši un tā iebojāti augļi, kas nav derīgi patēriņam.

Slimību izraisīti bojājumi var ietekmēt tomātu krāsu, izskatu, tomēr standarta II. šķirā pieļaujami arī krāsojuma defekti, ja tomāti saglabā savas pamatīpašības attiecībā uz pārējām kvalitātes prasībām.

Augu slimība tomātu padara mazāk vizuāli pievilcīgu, taču tos var lietot uzturā. Tiem tomātu cienītājiem, kuri ir arī dārzkopji, būtu jāņem vērā, ka slimība var tikt pārnesta no gatava dārzeņa (tomāta) uz piemājas siltumnīcu, tāpēc šādiem cilvēkiem būtu rūpīgāk jāizraugās, kādus tomātus pirkt un neveikt to pavairošanu, kā arī neizmantot to iepakojumu, lai novērstu inficēšanos.

Savukārt par tomātu robežkontroli Jauns.lv stāsta PVD Robežkontroles departamenta direktores vietniece Kristīna Romanova:

„Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm robežkontroles nav, taču Latvijas robežkontroles punktos uz ES ārējās robežas tiek kontrolētas no trešajām valstīm vestās kravas - arī tomātu sēklas (uz Pepino mozaīkas vīrusu un citiem vīrusiem un viroīdiem, kā arī baktērijām, jo ar tām inficētas sēklas ir aizliegts ievest), tomātu stādus (uz baktēriju un kaitēkļu klātbūtni), tomātu augļus (vai tie nav inficēti ar tomātu kodi un tās kāpuriem).

Inspektori pārbauda kravas dokumentus, veic identitātes un augu veselības pārbaudes. Tomātu augļus pārbauda arī uz pārtikas nekaitīguma prasībām, lai tos būtu droši izmantot pārtikā, kā arī tomātiem tiek arī vērtēta atbilstība kvalitātes un klasifikācijas prasībām".

Jāteic, ka jau iepriekš Latvijas veikalos tika konstatēti tomāti ar Pepino vīrusu (PMV). 2010. gadā ar to inficēti tomāti bija ievesti no Nīderlandes (trijos gadījumos) un Spānijas (vienā gadījumā). Izplatītākā PMV pazīmē ir tomātu augļu "izraibināšanās". Tāpat iespējama augļu krāsas maiņa, plīšana, nātrene, kā arī dažādi auga lapu defekti. Savukārt ToBRFV vīrusu pirmo reizi konstatēja tikai 2015. gadā Jordānijā.

Pēc tam, kad tomātu vīruss tiek ievazāts dārzos vai siltumnīcās, kontroles pasākumi ir ļoti ierobežoti un galvenokārt balstās uz inficēto augu likvidēšanu un stingriem higiēnas pasākumiem. Tādēļ vēlams izvairīties no tā tālākas ieviešanas un izplatīšanas reģionā.

Arī lielveikalu pārstāvji ir pamanījuši nedabīgā izskata tomātus un tagad sākuši to izpēti. „Saņemsim informāciju no piegādātājiem. Ja būs nepieciešamība, sūtīsim uz laboratoriju pārbaudīt, bet sākotnēji jāsaņem informācija no pirmavota,” portālamJauns.lv teica „Maxima Latvija” komunikāciju vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Lielveikalu tīkla “Rimi” pārstāve Dace Preisa Jauns.lv teica, ka pēc internetā publicētajām fotogrāfijām var spriest, ka ar iespējamo vīrusi inficētie tomāti nav pārdoti “Rimi” tīklā, bet, ņemot vērā, ka tādi augļi varētu būt ievesti Latvijā, “pārbaudījām, protams, arī savu produkciju un pastiprināti pievērsīsim uzmanību tomātu kvalitātes kontrolei preču pieņemšanā “Rimi” izplatīšanas centrā”.