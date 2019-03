Ušakovs norādīja, ka valdes pienākums nav, pamatojoties uz medijos izskanējušu informāciju, kas, iespējams, ir maldinoša, prasīt cilvēkam paskaidrojumus par to, kā viņš pirms astoņiem gadiem ir pelnījis naudu.

"Tas ir viena medija interpretējums, un mēs nevaram pratināt katru cilvēku, par kuru kāds kaut ko uzraksta. Turklāt neviena kompetenta iestāde ne reizi nav vērsusi mūsu uzmanību uz kādiem iespējamiem pārkāpumiem," sacīja partijas vadītājs.

Tāpat partija neplāno pārskatīt arī Bergera maksātos ziedojumus, jo par tiem regulāri tiekot sniegta informācija tiesībsargājošajām iestādēm, kuras līdz šim nekādas aizdomas neesot paudušas.

Kā ziņots, partijas "Saskaņa" valdes loceklis un viens no lielākajiem ziedotājiem Aivars Bergers saņēmis lielus pārskaitījumus no naudas atmazgāšanā izmantotām ārzonu firmām, vēsta pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".

270 000 eiro Bergers saņēmis no divām skandalozās naudas atmazgāšanas shēmās izmantotām ārzonu firmām, liecina Zviedrijas "Swedbank" lietā noplūdušie pārskaitījumu dati, kas nonākuši "Re:Baltica" rīcībā.

2010. un 2011.gadā Bergers no "Danske Bank" uz savu kontu "Swedbank" saņēma pārskaitījumus no divām Lielbritānijā reģistrētām "pastkastīšu firmām" - "Murova Systems LLP" un "Diron Trade LLP". Pirmā izmantota tā dēvētājā jurista Sergeja Magņitska afērā, bet otra - Azerbaidžānas "laundromātā", caur kuru Azerbaidžānas elite izpumpējusi no valsts miljonus luksusa priekšmetu un nekustamā īpašuma iegādei ārzemēs.

Bergers ir viens no "Saskaņas" lielākajiem ziedotājiem. Kopš 2005.gada viņš tai ziedojis nedaudz vairāk kā 140 000 eiro, no tiem 19 000 eiro pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām.

Viņš ziedojis arī partijas atbalstītajām biedrībām "young.lv" un "9.maijs", kas rīko svinības pie Uzvaras pieminekļa 9.maijā, turklāt slēpjoties aiz citas personas. Laikā no 2014.-2016.gadam Bergers abām nevalstiskajām organizācijām ziedojis 14 7000 eiro savā vārdā, bet vēl 53 400 eiro iedevis partijas biedram, Rīgas domniekam Maksimam Tolstojam, liekot noziedot savā vārdā.