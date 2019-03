270 000 eiro Bergers saņēmis no divām skandalozās naudas atmazgāšanas shēmās izmantotām ārzonu firmām, liecina Zviedrijas "Swedbank" lietā noplūdušie pārskaitījumu dati, kas nonākuši "Re:Baltica" rīcībā.

2010. un 2011.gadā Bergers no "Danske Bank" uz savu kontu "Swedbank" saņēma pārskaitījumus no divām Lielbritānijā reģistrētām "pastkastīšu firmām" - "Murova Systems LLP" un "Diron Trade LLP". Pirmā izmantota tā dēvētājā jurista Sergeja Magņitska afērā, bet otra - Azerbaidžānas "laundromātā", caur kuru Azerbaidžānas elite izpumpējusi no valsts miljonus luksusa priekšmetu un nekustamā īpašuma iegādei ārzemēs, vēsta pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".

Informācija par Bergeram veiktajiem pārskaitījumiem iegūta tā dēvētajā "Swedbank" noplūdušo pārskaitījumu lietā.

Nauda uz Bergera kontu pārskaitīta četros maksājumos. Divos maksājuma mērķis ir "par būvniecības materiāliem," bet abos pārējos ir atsauce uz vienu rēķinu, tikai katrai firmai cita summa.

Bergers "Re:Baltica" apgalvoja, ka šādus pārskaitījumus neatceras un nekomentēs. Kontu abās bankās viņam vairs nav un tādēļ neko apskatīt nevarot.

Pārskaitījumu laikā viņš bija valdes loceklis pašvaldības uzņēmumā "Rīgas pilsētbūvnieks", kā arī līdzīpašnieks vietējā kapitāla "Inko Fish", kas ražo konservus, un "N2", kas producēja TV pārraides un filmas.

Kopš Rīgas pilsētbūvnieka atstāšanas 2011.gadā Bergers aktīvi rosījies biznesā kā līdzīpašnieks vismaz 24 firmās. Bijis naudas atmazgāšanas skandālā ierautās VEF bankas mazākumakcionārs īsi pirms bankas licences anulēšanas 2010.gadā, ziņo "Re:Baltica". Pārskaitījumu gados Bergers strādājis arī kā maksātnespējas administrators, bet, tā kā tolaik viņiem nebija jāiesniedz ienākumu deklarācijas, nav iespējams skaidri atbildēt, no kuriem ienākumiem viņš dāsni ziedojis politiskajai darbībai.

Bergers ir viens no "Saskaņas" lielākajiem ziedotājiem. Kopš 2005.gada viņš tai ziedojis nedaudz vairāk kā 140 000 eiro, no tiem 19 000 eiro pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām.

Kā vēsta "Re:Baltica" apgalvoja, Bergers ziedojis arī partijas atbalstītajām biedrībām "young.lv un "9.maijs", kas rīko svinības pie Uzvaras pieminekļa 9.maijā, turklāt slēpjoties aiz citas personas. Laikā no 2014.-2016. gadam Bergers abām nevalstiskajām organizācijām ziedojis 14 7000 eiro savā vārdā, bet vēl 53 400 eiro iedevis partijas biedram, Rīgas domniekam Maksimam Tolstojam, liekot noziedot savā vārdā, atklājis pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".